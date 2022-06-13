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顧立雄率團 台美國安高層下周對話 將討論國民兵合作

記者張加、丘采薇／台北13日電
國安會秘書長顧立雄(左)去年參與台美安全會議。(本報資料照片)
國安會秘書長顧立雄(左)去年參與台美安全會議。(本報資料照片)

俄烏情勢使台海成國際關注焦點，台美安全合作、軍售備受關注，雙方高層也將對談。據指出，台美高層下周將進行年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」，地點在美國華府附近。台灣將由國安會秘書長顧立雄領軍，並率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。

消息人士透露，台美國安、國防官員近期將在美國陸續召開三場會議，首先為本月15日至17日由國防部主導的例行工作階層會議，緊接著預計20日至22日分別在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）、大華府地區舉行的台美高層國安對話（又稱「特殊管道」會談）與「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」。

據悉，美方相當關心台灣自我防衛能力，尤其是台灣與美國國民兵合作，台灣官員認為，屆時會談將會討論此議題。過去一段時間，台灣「全民防衛動員署」掛牌上路，隨後也討論是否恢復「一年制義務役」，都與美方督促有關係。

日前美國聯邦參議員譚美訪台，蔡英文總統在接見時也透露，去年7月，譚美領銜提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派支持，因此美國國防部正積極研究國民兵與台灣合作交流。譚美與行政院長蘇貞昌交談時則指出，她帶來了美國國民警衛隊「國家夥伴計畫」的負責人，雖未公開說明細節，但顯示台美軍事交流相當積極。

據悉，「國家夥伴計畫」是將美國國民警衛隊與其他國家配對，以幫助進行培訓和協力合作。隨著台美軍事交流更加檯面化，台美會談也將涉入更多防衛相關議題。

「蒙特瑞對話」為台美之間重要軍事安全會議，過去多由國安會副秘書長領隊，但據了解，美方於2019年表達希望國安會秘書長出席，至今都是秘書長參與。而美台之間存在不公開的國安高層對話，過去多由台灣的國安會秘書長與美國白宮副國安顧問主談。

去年9月，金融時報報導，美國政府考慮「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），美台資深官員為此在馬里蘭州舉行特殊管道會談；不過當時相關人士澄清，台灣高層赴美參加國安、軍事會議，主要議題並非駐美代表處更名。

譚美 國防部 國民兵

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