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新聞評論／誇張標題黨 台美貿易倡議牛肉在哪？

聯合報社論

6月1日晚間，行政院召開臨時記者會，宣布台灣和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」，標誌兩國經貿的「歷史性突破」。但看完記者會全程的民眾卻一頭霧水，不覺得聽到新鮮重點，忙問「牛肉在哪裡」？沒錯，「美台21世紀貿易倡議」的標題確實吸睛，但拆解華麗包裝後，卻找不到有料的內容；說明這只是一個大內宣成癮的政府之業務招數罷了。

21世紀都過了22年，蔡政府卻要把這次倡議形容成「新世紀驚天突破」，完全符合一個「標題黨」的本色。但當外觀的浮華與內容的空泛顯得太不對稱時，便難免令人失望。說白了，這場台美貿易倡議的背景，主要是美國總統拜登上月底在其亞洲行宣布啟動印太架構（IPEF）協商，成員納入了台灣的左鄰右舍計13國，唯獨台灣被刻意排除。為此，或者美方為彌補台灣的失落，或者蔡政府為了凸顯兩國關係仍深具重要性，而有了這次浮誇的演出。

如果不是因為心虛，就沒必要用這麼誇張的言詞，來形容內容如此空泛的進展。第一，「台美21世紀貿易倡議」並不是一項協議，兩國並未簽署任何文字約定；所謂「倡議」，只是未來進一步談判的口頭預備動作。第二，這項倡議不涉及任何「關稅」，而是兩國廣泛談過的農業、反貪汙、貿易便捷化、環境和氣候變遷、數位貿易等11項議題，如此龐大而廣泛的議題，談判結果要凝聚為具體成果恐怕曠日費時，不易期待。第三，台灣主要工商團體對這次「倡議」，都沒有太多喜悅或振奮的反應，他們多認須洽簽自由貿易協定（FTA）或雙邊貿易協定義（BTA）才有實質幫助。

民間的存疑，不是沒有原因。台美之間的經貿談判，已有一個「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA），是存在27年的對話平台；雙邊會議始終開開停停，缺乏具體進展。馬政府時代，TIFA因美牛進口爭議停擺了五年，直到我國規定了「美牛」萊克多巴胺最大殘留量，次年美國才恢復召開TIFA。蔡政府上台後，2016年台美開了過一次TIFA會議，隨即又因「美豬」議題又擱置了五年；直到蔡總統宣布開放美豬，雙方去年才又舉行過一次會議。可見，台美的經貿關係其實極不對等，我方始終居於被動、遭箝制的一方。

再看，美台雙方對處理這次啟動「21世紀貿易倡議」，也明顯南轅北轍。台方主談代表政務委員鄧振中，力圖強調這是美台經貿關係的歷史性進展，聲稱這是他「等了30年」的突破。反觀美方，媒體對此多未報導，而美商務部長雷蒙多所關注的，則集中在台灣高精密半導體技術及供應鏈問題，對其他議題興趣不大。換言之，這個包裝華麗的貿易倡議，如果變成美國誘使台灣半導體業必須交出現有優勢的壓力環，台灣得小心賠了夫人又折兵。

台美TIFA對話平台存在20多年，它的功能當然不容抹煞。然而，在美台的不對等關係下，台灣處處受制於人，也是不爭的事實。而如今，蔡政府突然冒出一個「美台21世紀貿易倡議」，這項倡議和TIFA將如何整合或者並行，或者只是一個「標題黨」喜新厭舊的發明，在外界看來完全沒有理路可循。鄧振中說，未來只要台美達成共識就可以簽署協議，並透過「堆積木」的方式達成台美BTA。這「堆積木」一詞聽來熟悉，十年前蕭萬長出席APEC領袖會議時，即曾以此形容TIFA；而今這話再出自鄧振中之口，不免令人悵然：台灣這麼多年來，到底堆了什麼積木？

TIFA 拜登 雷蒙多

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