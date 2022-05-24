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經濟間諜罪 工總憂法律定義不明

記者林海／台北24日電
立法院院會日前三讀修正通過「國家安全法」部分條文，新增經濟間諜罪。(記者葉信菉／攝影)
立法院院會日前三讀修正通過「國家安全法」部分條文，新增經濟間諜罪。(記者葉信菉／攝影)

立法院上周三讀通過《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》修法，新增經濟間諜罪最重關12年等條文，工總昨天表示，對於這樣一個高強度的管制法律，業者雖然感謝政府對於營業秘密的保護法意，但也因兩法中均有非常多的不確定法律定義與範圍而感到憂心。

工總指出，工總理事長苗豐強昨天下午邀集高科技廠商召開視訊會議，會中業者關切的重點包括國家核心關鍵技術範圍極不明確，對於需要被保護技術範圍與受管制人員也不清楚，對於補助的範圍、比例、金額、門檻的定義都沒有討論，何況國家的關鍵技術很多時候是經由多個次級技術的累積，政府的委託案或補助案有時是透過多層次與多家公司同時執行，直接間接委託或補助如何定義，如何規範，如果企業都不能掌握自己的責任範圍，對個人與企業都將造成重大隱憂，甚至影響參於國家核心關鍵技術的開發與研究。

工總表示，各界雖然都認為維護國家安全以及對於國家核心關鍵技術之保護有其必要，但如何在維護國家安全與產業研發自主性間取得平衡，是未來執法之重點。

工總認為，由於「經濟間諜罪」涉及刑責限制人身自由，因此對於「實質控制」、「國防需要」、「國家基礎設施安全防護」及「國家核心關鍵技術」等名詞定義必須明確且具體。尤其是對於「經濟間諜」必須要有確切的主觀犯意與具體行為始能認定。

工總建議，有關「國家核心關鍵技術之定義與要件」，應與產業界進行充分溝通並滾動修正適當界定，另外，建議須先建置一套風險評估的架構與模式，同時建立審查機制，避免構成要件不明確或適用範圍過大之問題。最後建議可採正面表列，並依產業界之特殊需要與有正當理由時，申請項目排除。

工總表示，產業界非常擔心對在職人員進入大陸地區採取「事前審查制」，可能影響企業營運和研發活動以及商務運行，更可能直接影響高科技產業接受政府補助或委託進行技術合作或投資的意願，且可能增加員工參與核心關鍵技術相關專案意願，對企業在研發人才的運用與吸引海外高科技人才造成不利影響。

間諜 投資 視訊會議

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