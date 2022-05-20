未獲WHA邀請 台組團參加周邊會議
第75屆世界衛生大會（WHA）22日將於瑞士日內瓦展開，此次大會是2020年全球爆發新冠疫情後，首度恢復實體會議；台灣外交部昨表示，直至昨日尚未收到邀請，至感遺憾與不滿。衛福部長陳時中將坐陣指揮國內防疫，委由衛福部次長李麗芬組團今晚赴日內瓦參與周邊會議，將於當地召開兩場論壇，分享防疫工作內容，預計27日返台。
李麗芬表示，今年由她率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，雖未受邀參與WHA，仍以行動呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣2300多萬人口的健康權益，也會爭取與多國的雙邊會議。
外交部發言人歐江安指出，政府將籌組「世衛行動團」，跨黨派立委也組成視導團出發赴瑞士日內瓦，期待與更多的國際友人為台灣發聲。
美國國務卿布林肯發表聲明，呼籲讓台灣以觀察員身分參與WHA；日本台灣交流協會昨也在臉書發文，日本一貫主張在國際衛生保健課題上不該產生地理空白，日本持續支持台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ。歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」總計34國、超過1500位議員也聯名致函WHO秘書長譚德塞，聲援台灣出席WHA及相關會議。
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