南加台僑教堂血案 台長老教會籲「遏止中國打手」

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5月15日加州爾灣 長老教會發生造成台僑一死五傷之重大槍擊 案，台灣基督長老教會濟南教會18日在台北召開「南加 州台僑禮拜遭恐攻 台教會籲遏止中國打手」記者會。台灣教授協會對此深感痛心與憤怒，譴責兇手令人髮指之暴行，更希望美國司法與國安單位深入調查槍手所屬組織，並嚴懲殺人兇手。協會稱，近年極端主義的統派團體在國內、外以暴力滋事，危害社會安寧，不僅侵犯人權，更甘為中國認知作戰的打手，渠等呼應中國併吞台灣的野心，利用民主自由危害台灣的國家安全。

中央社／台北18日電

南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，台灣基督長老教會、台灣教授協會今天呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的仇恨言論，並以有效策略防範那些團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事件。

台灣基督長老教會、台灣教授協會上午召開「南加州台僑禮拜遭恐攻 籲政府遏止中國在台打手」記者會，民進黨立委羅致政、台灣基督長老教會總會議長戴碩欽、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、台灣教授協會會長許文堂出席。

記者會一開始，與會人士起立為槍擊事件默哀。

羅致政提到，類似行為在台灣並非沒有發生，只是還沒有像這次槍擊命案這麼嚴重，因宗教、種族、性別、政治等原因產生的暴力事件，如果用一般刑法制裁不能解決，未來可能產生更大問題。

羅致政表示，不久前，統派團體切割八田與一銅像頭部，這對社會衝擊，甚至有示範作用，對國內不同信仰、政治，帶來緊張關係。

羅致政說，身為立委將檢視相關立法，希望草擬對仇恨罪行加重處罰，全世界很多國家陸續採取相關作為，嚇阻仇恨罪行與言論，執政黨將與在野黨立委一起完善法律面，讓仇恨罪行不要在台灣出現。

陳信良發表台灣基督長老教會聲明，強烈譴責暴力；呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的仇恨言論，並以有效策略防範那些團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事件，對台灣社會造成傷害。

台灣基督長老教會認為，這次事件可說是認同衝突的海外延伸，必須認真看待在台灣這塊土地上的族群問題。所謂「中國認同」與「台灣認同」的問題從來沒有在台灣社會消失過，甚至隨著台灣社會的民主、自由而變得更複雜。

台灣教授協會則呼籲，外交部禁止「中國和平統一促進會」成員入境；外交部、僑委會清查在外各單位是否有補助統促團體；國安單位清查台灣統派與中國統戰部關聯；行政院、立法院應加速立法，對外國代理人危害台灣的民主自由嚴加治罪。

另外，記者會現場也連線美國亞伯蘭台灣基督長老教會謝信中牧師，他提到，美國主流社會高度重視此事引發的效應，教會也接到很多教友意見關切是否要請保全、車輛進出安全措施等，教會將討論出一套能夠撫平傷痛、同時能夠積極建立社群的作法。