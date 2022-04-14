李明哲5年刑滿 擬經廈門返台 國台辦：依法釋放

李明哲先前受審畫面。（新京報網）

中國大陸國台辦發言人馬曉光13日表示，台灣NGO工作者李明哲 服刑期滿，近期就會安排其返台。居中協助的大陸長沙台協榮譽會長林懷說，現在大陸疫情 嚴重，會在確保安全情況下，安排李明哲由廈門搭機返台。

林懷表示，過去多年他受陸委會、海基會委託居中協調大陸有關部門安排家屬會見，據他了解，李明哲近日獲釋後會再停留12天，並在當地公安 協助辦理相關手續後即可返台。

馬曉光在記者會上表示，李明哲入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規保障其健康、通信等權益，李身體狀況平穩，不過由於疫情緣故從2020年暫停親友的現場探訪。根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放。

陸委會則稱，已將訊息告知家屬，並協調相關單位協助李返台的準備工作，同時感謝林懷、岳陽台商協會會長蔡祖柱，以及國內外各界和民間團體的協助。

李明哲因網路言論，2017年3月入境大陸時遭大陸國安人員逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、剝奪政治權利2年，也成為首名被大陸以「顛覆國家政權罪」判刑的台灣人。據聲援李明哲的台灣民間團體表示，李明哲從被逮捕日計算，估計4月14日服刑期滿。

另據台北中國時報報導，李明哲妻子李凈瑜過去赴湖南探視李明哲16次，在當地期間林懷均大力協助。而林懷日前遭控涉嫌獲得大陸當地台辦資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。今年1月台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年。對此，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會創會會長張漢文還率領約16名台商赴海基會聲援林懷。海基會當時則回應願意全力協助提供林懷相關法律協助。