美重量級學者福山：台灣自衛決心不如烏克蘭

福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

俄烏戰爭引發兩岸局勢動盪，美國史丹福大學教授法蘭西斯．福山昨日表示，烏克蘭 危機讓許多人臆測中國大陸對台動武的可能性，已從不可想像變成可想像，台灣需好好重新審思自我防衛策略；福山同時表示，他擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭，「若台灣不為自己而戰，不能期待美國會來救台灣」，「烏克蘭跟台灣很重要的區別，就是烏克蘭人更願意為自己挺身而戰」。

法蘭西斯．福山以出版「歷史的終結」一書聞名，是美國重量級國際政治學大師。福山昨以視訊方式參加台北政經學院基金會與台北政經學院在蔣經國總統圖書館舉辦的講座，他以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為題發表演說，會議由中研院院士朱雲漢與政大政治系教授蔡中民主持。

福山表示，越來越多關於北京 以軍事手段「收復」台灣的討論開始出現，這是在以前並不常見的現象，在未來卻可能不只是想像；烏克蘭危機對台海的啟示是北京政府定會密切關注烏克蘭情勢，並會檢視美國等西方民主國家的回應。

台灣廢除徵兵制 「非常不幸的決定」

福山指出，台灣半導體產業龍頭地位很關鍵，美國總統拜登原則上會延續前政府的對台立場，都很重視台美關係，但大家更關注台美的政治與軍事同盟。

福山說，烏克蘭危機讓台灣需好好重新審思自我防衛策略，例如過去廢除徵兵制，現在看來實在是「非常不幸的決定」；北京會非常關注這次烏克蘭危機，美國以及西方民主社會是如何反應俄羅斯 的侵略，都會被納入未來統一台灣的計畫。北京比起俄羅斯來說更像全方面的威脅；長遠來看，來自中國大陸的挑戰會遠大於俄羅斯。