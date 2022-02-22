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黃郁婷冬奧言行 教長：傷害國人感情 2周內處分

台灣新聞組／台北22日電
黃郁婷（右）在冬奧引起一連串風波，比賽場上的成績還受關注。（新華社資料照片）
黃郁婷（右）在冬奧引起一連串風波，比賽場上的成績還受關注。（新華社資料照片）

北京冬奧20日閉幕，行政院要求教育部及體育署針對競速滑冰選手黃郁婷的「不當言行」進行調查，遭國民黨立委批評是秋後算帳。行政院長蘇貞昌昨天受訪時表示，國手代表國家，有其責任，應維護國家的尊嚴和榮譽，相關行為極為不當，不符國人期待。

台灣選手黃郁婷在冬奧穿著中國隊服練習，教育部部長潘文忠（見圖）表示，將與體育署討...
台灣選手黃郁婷在冬奧穿著中國隊服練習，教育部部長潘文忠（見圖）表示，將與體育署討論相關處分。（記者曾原信／攝影）

本報系聯合報報導，教育部長潘文忠也表示，黃郁婷不當言行是一而再、再而三，深刻傷害國人感情，兩周內將作出決定處分。潘還說，用人民納稅參加訓練跟培訓，要知道自己是代表國家，言行也要符合國人期待。

針對類似事件，是否取消獎金與國手資格？潘文忠表示，目前教育部體育署正在整理相關資料，兩周內會邀請中華奧會及滑冰協會就補助相關經費等進行討論，將作成決定與處分。他還提到，要建立起代表國家參賽選手的相關規範與機制；上述結論，屆時都將會對外宣布。

曾任體委會（今體育署）副主委的女籃「漂亮寶貝」錢薇娟認為，黃郁婷事件對體育人是個教材，未來若帶領中華隊或是自家球員披上中華隊戰袍，都會拿來當「教科書」，避免爭議發生。

中華田徑協會祕書長王景成也是選手出身，他強調不論亞運和奧運都有相關服裝規範，選手從練習場、比賽到頒獎都要穿著規定服裝，明天剛好到國訓中心開會，屆時會再提醒選手，務必遵守制度。

而黃郁婷日前也接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，她表達，「我是為中華台北出賽，這是肯定的……我沒有想那麼多，我只是試著做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽」。

2018年雅加達亞運率中華男排隊打下銅牌的前隊長「黑狗」陳建禎，2015年開始旅外，先加盟中國聯賽福建隊，17年轉往日本發展。身為雅加達亞運擔任中華代表團閉幕掌旗官，人在日本的陳建禎也有關心黃郁婷事件，他說：「身為公眾人物，在公開場合時還是要深思熟慮一下自己的言行舉止。」

教育部 日本 北京冬奧

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