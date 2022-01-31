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視訊川普前政府要員 賴返台登機前連趕4場對話

記者丘采薇／台北31日電
副總統賴清德（中）結束出訪宏都拉斯行程，30日晚返台。(記者季相儒／攝影)
副總統賴清德（中）結束出訪宏都拉斯行程，30日晚返台。(記者季相儒／攝影)

副總統賴清德出訪宏都拉斯行程結束，昨晚專機返抵桃園機場，賴清德在下機後於臉書發表談話，宣布蔡英文總統交付的任務圓滿達成。此行特使團參加宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮，致上來自蔡總統以及台灣人民的誠摯祝賀，也讓兩國邦誼更加鞏固。

賴清德表示，這次出訪過境美國，因為防疫，在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊。為期6天，2萬9713公里的行程中，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓他感觸深刻。

賴清德也說，感謝特使團成員與所有工作夥伴，還有各駐館處的同仁們，為了國家奔波付出，他也感謝第一線防疫人員的犧牲奉獻，台灣才能有相對平安的年節。

昨天賴清德下機後，與全團成員都進行PCR篩檢，隨後返回台南寓所隔離14天。

賴清德上機前，把握最後時間與美國政要視訊會晤，他在舊金山時間29日進行四場對話。先與史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多娜多，針對兒童疫苗施打及未來疫苗發展、後續疾病的監測等防疫議題交換意見。

第二場是與美台商業協會主席史麥克視訊會晤。駐美代表蕭美琴表示，賴清德特別提到，台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」已復談，第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」也在去年舉辦，下一步就是希望能夠促成台美雙邊貿易協定（BTA）的洽簽，史麥克也表示支持。

第三場討論國防跟安全，與會專家都是川普前政府的國安要員，包括國安顧問麥克馬斯特、副國安顧問博明及白宮國安會中國事務主任特檳等，提到經濟多元化，包括思考如何協助台灣減少對中國的依賴。

蕭美琴說，賴清德對台灣很有信心，認為中國對台灣也有所依賴，是長期複雜的經濟關係，執政團隊非常關心如何讓台灣利益最大化，讓台灣經濟更強，成為國際供應鏈不可或缺的一部分，也強化台灣的戰略價值。

最後賴清德與民主黨參議員譚美熱線通話，感謝譚美去年親自到台灣宣布美國將捐贈台灣疫苗。據轉述，譚美表示，很榮幸與賴清德通話，也希望可以訪問台灣，賴清德則表達歡迎，請譚美及美國國會繼續支持台灣對美展開更深度的經濟、貿易合作。

據轉述，曾經在美軍服役的譚美也提及國防議題，雙方同意應持續強化台美安全合作，提升台灣的防衛戰力。

賴清德率團出訪，一再遭對岸抨擊，陸委會昨晚發聲明喊話北京，勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，強調中華民國是主權國家，「台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。」

賴清德 譚美 疫苗

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