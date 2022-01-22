英媒：華府建議立陶宛改「台灣代表處」名稱

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作。（圖：外交部提供）

英國金融時報（Financial Times）報導，華府建議立陶宛 考慮更改「駐立陶宛台灣代表處」的名字，以緩和立陶宛和中國大陸的雙邊關係，並稱原名可能破壞立陶宛與台灣深化關係。

金融時報引述知情人士說法，美國外交官員建議立陶宛政府更名，因為他們認為「駐立陶宛台灣代表處」可能打開中國大陸的脅迫大門，且有可能破壞立陶宛與台灣擴大雙邊關係。

報導指出，有部分人士認為更名看起來像是屈服於北京 ，也有人認為這些爭論會破壞台灣的實際成就；另外有知情人士透露，部分立陶宛和歐盟官員曾經考慮改名來安撫中國，不過結論是，更名不會解決問題。

一位匿名的台灣官員表示，這將讓北京認為脅迫有效，得寸進尺。

知情人士透露討論過程的癥結：「一大問題是台灣不願意改名，且立陶宛內部也有很強烈的一派反對更名。」

立陶宛去年同意台灣在首都維爾紐斯成立「台灣駐立陶宛代表處」，中國大陸不滿代表處以「台灣」為名，批立陶宛公然在國際上製造「一中一台」，損害中方主權和領土完整，粗暴干涉內政，北京宣布降級兩國外交關係，召回駐立陶宛大使並要求立陶宛召回駐北京大使，且對立陶宛商品實施貿易禁令。

白宮國安會否認上述消息，國安會發言人表示，任何人建議的其他方式，都無法反映美國和立陶宛正在進行的實際討論，美國向來支持立陶宛的主權決定，且尊重並支持立陶宛與台灣強化雙邊關係與務實合作的努力。

美國國務院 一位不具名發言人也駁斥報導內容不實。這名發言人強調，立陶宛是美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，而台灣在公衛、先進製造技術與民主治理等領域都扮演全球領導地位，與台灣來往能讓國際社會受惠，包括美國在內。

立陶宛外交部也否認有此討論，稱這是假訊息。

台灣外交部發言人歐江安則表示，台灣向來高度關切中國對立陶宛施加的報復性政治壓力與經濟脅迫，台灣會與美國及歐洲等理念相近國家緊密協調溝通，討論如何群策群力協助立陶宛抵抗中國打壓。