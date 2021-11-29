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看準競爭力 台生赴陸求學為求職打算

記者賴錦宏／台北29日電
在人民大學新聞所當交換生的范亞喬，希望未來能在大陸自媒體領域發展。(圖：范亞喬提供)
在人民大學新聞所當交換生的范亞喬，希望未來能在大陸自媒體領域發展。(圖：范亞喬提供)

疫情下，不少台商暫時停止往返兩岸，但仍有不少台灣年輕人逆勢而行，到中國求學、發展，看中的是大陸高度競爭的學習環境與職場巨大的發展潛力，想在異鄉打拚出一條新的出路。

「我現在很討厭台灣的感覺，一團混亂，沒有進步。大家天天都吵，卻沒有人在做事。年輕人看不到未來。」在人民大學新聞所當交換生的范亞喬說。

來自輔仁大學大傳所的范亞喬說，「台灣沒有不好，但台灣錢很少，大陸薪資比較多，當然想來大陸發展。」台灣可以有小確幸，但中國擁有強大競爭力，尤其是網路創意，像抖音等。范亞喬的母親很開明，特別支持她到中國發展。

談及教學，范亞喬說：「兩岸老師水平相差很大。能在人大教書的老師都是菁英，任一堂課都有很大的收穫。」

建國中學畢業，以學測成績申請上中央財經大學的薛錡表示，會在疫情中勇敢跨海念書，一來是哥哥已在北京清華念碩士，二來想踏出台灣的舒適圈。

薛錡說：「遲早要走出舒適圈的。」他想體驗中國念書的宿舍生活，因為大學就像是一個小社會，先和各種人去相處。「爸爸以前曾在深圳廣州當台商，也讓我想闖一闖」。

中央財經大學以金融和財經系出名，薛錡念的是外語系，第二外語他打算選德語。又因中國和東協關係貿易巨大，他會學一門東南亞小語種。他說，「哥哥進大陸遊戲業，就是懂英、日、俄三門語言」。

在北京體育大學拿到博士，再到北大哲學系做博士後的陳文成說，倫理學加上文化產業的專業，跨界交流，使體育專業的他，有了跨領域的研究與合作。讓自己視野更廣，思考面更廣。

疫情期間，陳文成曾在北京自宅小區擔任四個多月的志願者。志願者的工作，讓他親身感受北京防疫的認真和嚴格。

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