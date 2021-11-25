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台獨頑固分子「不只3人」 國台辦：還會有 別著急

記者賴錦宏／北京25日電
行政院長蘇貞昌日前被國台辦列入「台獨頑固分子」清單。(記者劉學聖／攝影)
行政院長蘇貞昌日前被國台辦列入「台獨頑固分子」清單。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸國台辦日前將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等列入「台獨頑固分子」清單，對於是否有下一批名單，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨明確表示，「絕不只這三個人」。

朱鳳蓮昨被問及是否會陸續公布「台獨頑固分子」清單時，作上述表示。她說，「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數台獨頑固分子挑動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，我們（陸方）依法懲戒。可以明確的是，台獨頑固分子清單絕不只這三人。」

朱鳳蓮還稱，陸方注意到，近期有「個別台獨分子跳得挺高」，甚至聲稱對未被列入「台獨頑固分子」清單感到遺憾。「別著急，有他們真正遺憾的時候」。

大陸國家主席習近平日前在中美元首視訊會晤時表示，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。被問及如何界定「突破紅線」的具體行為？朱鳳蓮回應稱，大陸「反分裂國家法」明確規定了「國家得採取非和平方式，及其他必要措施捍衛國家主權和領土完整的幾種情形」，明晰了法律底線、紅線。

她重申，針對外部勢力干涉和極少數台獨分子及其分裂活動，陸方保留採取一切必要措施的選項。任何人不要低估陸方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

中國 習近平

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