遠東集團在陸遭罰 國台辦：台商要與台獨劃清界線

遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指涉及違法違規，遭大陸五省市開罰及限期整改。圖為亞泥四川廠。（本報資料照片）

新華社昨報導，台灣 遠東集團在中國 大陸投資 的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。大陸國台辦昨對遠東遭罰表態稱，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，台商台企要與「台獨」分裂勢力劃清界線。遠東新和亞泥昨證實遭罰，但稱對財務及業務無重大影響，目前所屬大陸企業均正常營運。

新華社報導稱，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市針對台灣遠東集團在當地投資企業展開執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在違法違規行為，對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。

大陸官方針對特定台灣企業展開跨省、跨部門的「高規格」檢查舉動，十分罕見。遠東集團遭罰是否與大陸懲戒「台獨」頑固分子及其金主有關？大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚強調，大陸歡迎台胞台企到大陸投資發展，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界線，以實際行動維護兩岸關係和平發展。朱還重申，「對台獨頑固分子及其關聯企業和金主須依法懲戒」。

遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業在大陸遭罰，亞泥表示，可能的損失達人民幣5212.3萬元（約為2.27億元台幣、816萬美元），但對財務與業務無重大影響。

亞泥表示，亞泥中國控股公司於大陸投資水泥事業，今年第二季因受當地稽查，發現在環保、消防安全、設備及相關稅務收入等方面有缺失，遭到裁罰。已依規定時程逐項改善，目前所屬大陸事業正常營運。

遠東新表示，今年第二季接受中國執法部門檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域部分項目不符規定，要求限期改善並罰款，金額合計人民幣3650萬元（約1.6億元台幣、571萬美元）。目前已改善98%，其餘2%將在年底完成。事件對財務及業務無重大影響，目前中國的化纖紡織事業均正常營運。