趙少康：買很多不含萊劑的美豬 美國也會高興啊

國民黨立委賴士葆（右二起）、媒體人趙少康、台北市前市長郝龍斌20日在台北景美集應廟宣講公投案，並到景美市場掃街拜票，希望民眾支持這四大公投案。(記者潘俊宏／攝影)

12月18日公投倒數，藍綠短兵相接。國民黨立委賴士葆「戰鬥藍」宣傳「四個同意，就是民意」，昨日上午到台北市景美集應廟開講，與中廣董事長趙少康 、前國民黨副主席郝龍斌、立委葉毓蘭、市議員徐弘庭合體宣講。趙少康受訪指出，若買很多美國 豬肉，都不含萊劑，美國也會很高興啊，否則不標示，去年進口1萬6000噸，今年只進口0.4萬噸，只有四分之一，美國也不會高興。

18日中選會舉行第二場公投電視意見發表會，擔任「反萊豬進口」的正方代表趙少康稱「一天喝六碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標。許多孕婦可能做月子時，都會被婆婆逼著喝下，就會超量」，引發熱議。對此，趙少康指出，他沒有講惡婆婆，他是講喝了六大碗豬肝湯，有的醫生說對孕婦不好要小心，願意讓媳婦進補的都是好婆婆，但民進黨 心中充滿惡。

趙少康指出，民進黨非要進萊豬什麼意思，要講清楚，不能進沒來萊劑的美豬嗎？中國大陸都可以一年進口三、四百萬的美豬不含萊劑，「我們是次等公民嗎」台灣人不如大陸人嗎？民進黨說清楚，萊豬若這麼好，為什麼要限制軍警吃 ，民進黨應帶頭吃。