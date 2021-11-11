藍委：美國軍工複合體持續發功 點燃全球戰火

國民黨立委吳斯懷指出，美國軍火承包商巨頭、退役國防部官員、軍火承包商大力供養選舉經費的政客，三位一體的絕配軍工複合體在持續發功。(本報資料照片)

「台灣 威懾法」提案人之一的美國 參議員柯寧（John Cornyn）訪台，是否專程洽談軍售引人關注。國民黨立委吳斯懷 在臉書發文解析，軍火承包商巨頭、退役國防部官員、軍火承包商大力供養選舉經費的政客，三位一體的絕配軍工複合體在持續發功，是強迫受戰爭威脅的國家或地區必須無條件埋單的完美組合，更是點燃全球戰火的源頭。

曾是陸軍中將退役的吳斯懷指出，軍火商出錢，認養智庫、國會助理、金援國會議員、聘任退役將校及卸任議員擔任企業董事或顧問。只要任何地區有戰爭風險，軍火商就要求智庫研究，提出風險評估，炮製戰爭威脅情境，相關國家或地區自然產生軍備需求。

接著，拿軍火商津貼的國會助理，順勢研擬法案給國會議員，提供軍售項目。而國會議員配合軍火商生意，提出法案，開出軍售品項，表面上是協助有戰爭威脅國家或地區，強化作戰實力，但實際上為軍火商推銷軍火。不過，這些軍售項目不一定是他們真正需要的武器裝備，但一定是軍火商有利可圖的品項，甚至是美軍準備汰除的武器系統。

吳斯懷說，從第二次世界大戰之後全球發生戰爭的地區分析，就可看出上述軍工複合體的作業流程，誰是這些戰爭的真正獲利者？誰是全球安全的最大威脅者？軍工複合體是一個必須靠不停發動戰爭才能維持運轉的機器。

美國在二戰之後頻頻對外發動戰爭，幾乎每一年都在其他國家的領土開戰，正是美國的軍工複合體在持續發功。

吳斯懷指出，「喊水會結凍（閩南語，意指權勢極大）的寡占型美國軍火承包商巨頭」、「退役後可以轉到軍火承包商去爽撈的國防部官員」以及「負責開通天價國防預算卻又需要軍火承包商大力供養選舉經費的政客」所組成三位一體的絕配軍工複合體。美國至今在全球80多個國家設立800多座軍事基地，正是這個軍工複合體自我繁殖擴充的最好寫照。

吳斯懷也透露，過去在台灣的美國軍火公司，都是找AIT的軍職退役人員擔任，現在已經改成在台灣找軍方退役將校或政商關係良好的公司作為代理商。另一方面，出生於台灣的美籍女科學家徐若冰獲拜登總統提名擔任國防部副部長，她曾負責美國對台軍售，也曾在美國五大軍火商之一雷神公司擔任該公司科技與研究副總裁等要職。