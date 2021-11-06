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共和黨眾議員譚尼：是時候重新審議美國的一中政策了

記者林則宏／即時報導
圖為今年「十一」期間，香港街頭紅旗飄揚的景象。路透
圖為今年「十一」期間，香港街頭紅旗飄揚的景象。路透

美國共和黨聯邦眾議員譚尼（Claudia Tenney）在接受美國之音專訪指出，中國不是假想敵，而是美國當今最大的敵人，是「當代的蘇聯」。她表示，北京近來在台海不斷採取咄咄逼人的行動，是在試驗美國的決心。

譚尼說，「現在是時候重新審議美國的『一中政策』了」，「我不希望台灣變成另一個香港。」

她並呼籲美國國會兩黨和行政部門，支持她所提出的「中國觀察法」(China Watcher Act)，為國務院提供資源在全球各地監測中國的影響力。「這部法案將釋放一個明確的信號，表示美國正緊盯著中國」。

美國之音6日刊登譚尼的專訪，她認為，在結束阿富汗的軍事行動後，現在的台灣局勢某種程度上已成為美國最為緊迫的國際議題。譚尼說，「我們支持台灣。我認為現在比以往任何時候都需要展示這一點。」

美國之音指出，譚尼在台灣議題上的立場和主張，清晰反映了美國國會共和黨人對台灣的高度支持。本周在美國參議院，軍事委員會共和黨議員霍利（Josh Hawley）先推出了「武裝台灣法」（Arm Taiwan Act）草案，計劃每年撥款30億美元提升台灣不對稱戰力。

隨後，外交關係委員會多位重量級共和黨議員共同推出「台灣威懾法」（Taiwan Deterrence Act）尋求授權每年向台灣提供20億美元和其他援助，以加強台灣的防務。

譚尼表示，面對強勢的北京，華盛頓也應在軍事協防台北方面更加積極。「我們要更強勢。現在不是往後退的時候，中國在測試我們」，譚尼說。

針對「中國觀察法」，譚尼指出，這實際上就是要在國務院設立一個部門，監測中國在世界各地針對美國盟友的經濟、政治和軍事的「惡性活動」。她認為，美國必須保護世界各地盟友的利益，這就是提出「中國觀察法」的原因。

針對當前台海局勢，譚尼說，「台灣被中國置於一個很不幸的境地。現在是美國採取行動的時候了，在我們目睹了香港的一切之後，我認為現在是時候重新審視『一中政策』了」。

譚尼指出，她不希望台灣變成另一個香港。「中國現在過分咄咄逼人，在測試美國這一政策。因此，我認為現在絕對是時候重新審視（一中政策）了」。

譚尼強調，美國需要向中國表明，「我們會支持台灣，並透過強化我們的軍事支持來體現這一點」。「從某種意義上來說，中國是我們最大的問題。中國對美國來說是今日蘇聯」。她強烈認為，美國需要以當年應對蘇聯的方式來應對中國。

美國 中國 台灣

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