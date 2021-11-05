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國安局長陳明通：中共內部辯論過攻打東沙島

記者洪哲政／台北5日電
國安局長陳明通4日在立法院答詢時表示，「以戰逼談」是北京對台策略。（記者邱德祥／攝影）
國安局長陳明通4日在立法院答詢時表示，「以戰逼談」是北京對台策略。（記者邱德祥／攝影）

美國最新中國軍力報告指出，解放軍可在升高軍事準備下，奪取台灣東沙或太平島，也有能力入侵馬祖與金門。對於東沙等地是否有遭攻占危機，國安局長陳明通昨在立法院表示，「現在沒有，中共內部其實有辯論過」，他直言，蔡總統任內解放軍不會攻打東沙島。

陳明通昨列席立法院外交及國防委員會，就國安局新年度預算案備詢。

國民黨立委陳以信關切蔡總統日前接受CNN訪問時證實美軍在台協訓，會否引起國家安全危機，陳明通說：「CNN講話到今天OK啊，沒有怎麼樣」。

民進黨立委蔡適應質詢時關切，北京傳出對內發布準備動員攻擊台灣，後來，北京也澄清是假訊息，國安局有掌握此事？陳明通表示，他一直有掌握，根據國安局研判，北京之舉與戰爭無關。

陳以信出示美國最新中國軍力報告，關切台灣外島防禦能力，陳明通說，攻擊有好幾種方向，如全境轟炸攻擊、海上封鎖，但也可以戰逼談，台灣隨時將這個情況擺在桌上維持推演關注。

對於東沙太平島遭攻擊的危險有無升高？陳明通說，現在沒有，對此北京內部其實有辯論，他願私下向立委說明。

國安局長陳明通說，蔡總統任內北京不會攻打東沙島。（本報資料照片）
國安局長陳明通說，蔡總統任內北京不會攻打東沙島。（本報資料照片）

「台灣不畏戰，雞屎落土也有三寸煙」

國民黨立委賴士葆質詢則說，國防部長邱國正曾宣示要守東沙島的官兵須死守，「我死則國生」，有選民向他關切，子弟在東沙島服役，當地情勢是否危險？陳明通說，在北京攻台劇本裡面，攻占外島，以戰逼台，是台灣長期觀察的劇本，封鎖、飽和攻擊都是劇本之一，台灣每天都在模擬因應。

陳明通表示，「以戰逼談」是北京對台策略之一，台灣有應對方向，兩岸在法律監督下可以談判，但不可能在中共武力逼迫下上談判桌。他說，中共就是衝著台灣來，屈辱不可能獲得和平，台灣不畏戰，要強化國防力量，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙（台灣俚語，意思是再卑微的人也有他的尊嚴）」。

陳明通說，以戰逼談是北京想達成的成就之一，長期以來國安局都在關注這個劇本；至於時間點，國安局是情蒐與情研單位，會隨時注意。

多位立委關切大陸當下對台灣的軍事威脅，陳明通表示，依他從事兩岸交流的經驗，北京要統一台灣、不放棄武力是不變的目標，有人覺得採「綏靖主義」，覺得不惹北京就能獲得和平，這是不可能的。

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