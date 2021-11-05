大陸禁台灣水果 WTO會議討論 兩岸各說各話

大陸禁台灣釋迦等水果，WTO會議討論無結果。（圖：台東縣政府提供）

大陸對台下鳳梨、釋迦 、蓮霧禁令，台灣 將此爭議提交世界貿易組織（WTO ），3日被排入食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）例會討論。台灣駐WTO代表團羅昌發指中方欠缺科學依據，要求大陸盡速恢復台灣水果輸銷：中方回應害蟲是事實，雙方依舊各說各話。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，大陸代表以視訊方式陳述意見，表達因截獲介殼蟲以及真菌，為保護大陸農產環境，因此要求台灣做好源頭管理；羅昌發則說，中方所稱截獲太平洋臀紋粉介殼蟲，實際僅占0.3%以下，台灣已經強化水果溯源管理，也有成效，中方宜對貿易採取最小限制，才符合SPS協定規範。

羅昌發希望中方依據世貿的SPS協定與相關國際標準，盡速恢復台灣鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷。中方則表示，發現害蟲是事實，暫停上述水果進口是基於科學證據且符合世貿規範。

羅昌發並要求與大陸展開技術性諮商與科學對話，但大陸沒有正面回應，農委會表示遺憾。

農委會國際處長林家榮坦言，對岸在會議上只重複之前的陳述內容，此次會議沒有獲得圓滿解決，希望能再列入下回SPS例會議程。

台大農經系教授徐世勳日前表示，SPS例會屬討論性質，並非是爭端解決小組會議，無所謂輸贏，意義不大；真要解決問題，須列入爭端解決小組會議才有用。

農委會主委陳吉仲昨在立法院表示，該會議已有充分討論，台灣把整個處理過程，及依照國際相關的遊戲規則跟大陸講得很清楚，期待大陸正式的、更好的回應。

至於本案是否會直接進入下一個階段到解決爭端機制會議？林家榮表示，將與行政院經貿辦公室、陸委會、台灣WTO代表團討論。

在SPS例會之前，台灣今年已十度要求與陸方針對此議題展開對話，但都遭已讀不回。鄒慧娟表示，未來仍希望透過兩岸動植物防檢疫平台溝通，展開技術性對話，也會跨部會討論如何在WTO機制下爭取權益。