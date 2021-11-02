新聞評論／蔡英文可以川普化 邱國正卻難扮密利

蔡英文總統（左一）配合美國激情演出，國防部長邱國正（左二）能變成台灣的密利嗎？（本報資料照片）

本報近日還原了去年9月至今年1月美中台間的驚濤駭浪。主軸是，美國 前總統川普 在失去政權前，頻頻舉行南海軍演並向北京言語挑釁，以拉抬聲勢；在敗選成定局後，則利用台灣為槓桿，要派出駐聯合國大使克拉夫特等人來台訪問，導致北京激烈反應。為此，美國參謀長聯席會議主席密利 兩度致電中共中央軍委會聯合參謀部參謀長李作成，保證美國「沒有向中國開戰的意圖」。

試想，情況要多麼險峻，才會讓挑釁一方的軍事首長密電對手國將領，保證自己不會開戰？而如果北京不相信密利的保證，或因川普的不斷刺激而採取了不當行動；那麼，在可能失控的情勢下，台灣不會因美中角力而淪為戰事最前線嗎？值得警惕的是，我們一直以為台海緊張只事關兩岸對峙，但在美中對峙的大形勢下，台灣不過是被兩強使用的替代棋子或誘餌罷了。從密利的兩通密電看，這恐怕是我們必須重新認清的定位。

川普任內，美中對峙的兩個嚴峻時刻，一在去年美國大選前，一在大選後。美大選在11月3日，當時美國民調雖不看好川普連任，但川普自信滿滿，民進黨也一直押寶川普連任。選前12天，美日澳在南海舉行第五度聯合軍演，甚至傳出要以無人機攻擊中國在南海島礁設施。當時，美國「10月驚奇」的傳聞連連，主要就是川普要藉繃緊美中關係為自己拉抬聲勢。為此，北京則加劇軍機擾台，入侵台灣西南防空識別區。因此，才有10月30日密利致電李作成的演出。

美中對峙的第二個險峻時刻，是川普在計票紛擾已證明頹勢難挽時，其支持群眾在1月6日闖入國會滋擾，讓美國民主政治蒙羞。但川普仍不罷休，其國務卿龐培歐在8日宣布駐聯合國大使克拉夫特13日訪台，次日又宣布解除美台交往限制。這些舉動，都嚴重激怒北京，解放軍東部戰區隨即展開實戰化訓練。關鍵就在，川普在當月19日就要交出政權，他若有意對台友好並提升美台交往關係，為何拖到下台前幾天才做？很明顯，他不僅把台灣當棋子，甚至是當成可以隨便犧牲的卒子看待。

川普派克拉夫特來台，原因有二：一是轉移全球對其支持者衝撞國會的焦點，二是利用僅剩的權力一搏，遮掩自己不受支持的窘態。耐人尋味的是，就在龐培歐8日宣布克拉夫特訪台的同日，密利稍後第二度致電李作成，向他說明克拉夫特不會訪台。同一天，美國眾院議長裴洛西也曾與密利通話，擔心川普會讓核子飛彈「意外發射」；密利則向她保證，他已採取「防護措施」。

事實上，在華盛頓郵報記者出書披露了這些過程後，密利倍受壓力，川普甚至直接指責他「叛國」。但若要細究，究竟是狂妄善變、濫權自大的川普違背人民的託付，還是行事謹慎、忠誠謀國的密利沒有顧及國家的利益？從大選結果看，美國人民的答案應該很清楚了！

近年蔡政府仗著美國的表面支持，不顧台灣的安全與自主，不斷配合美方的劇本演出，其實已經踰越了維護國家的本分。川普不在乎激怒北京，因為他的國家距離戰線非常遙遠；但蔡總統甘願把台灣推上火線，卻偽稱為「價值同盟」，這對得起人民嗎？蔡英文近日接受CNN訪問，還刻意誇大「美軍在台」的訊息，顯示了她的「川普化」傾向。結果，還要國防部長邱國正幫她澄清，是「協訓」而非「駐防」。

為了選舉，蔡英文可以像川普般激情演出；然而，我們能期待邱國正變密利嗎？