新聞評論／蔡英文可以川普化 邱國正卻難扮密利
本報近日還原了去年9月至今年1月美中台間的驚濤駭浪。主軸是，美國前總統川普在失去政權前，頻頻舉行南海軍演並向北京言語挑釁，以拉抬聲勢；在敗選成定局後，則利用台灣為槓桿，要派出駐聯合國大使克拉夫特等人來台訪問，導致北京激烈反應。為此，美國參謀長聯席會議主席密利兩度致電中共中央軍委會聯合參謀部參謀長李作成，保證美國「沒有向中國開戰的意圖」。
試想，情況要多麼險峻，才會讓挑釁一方的軍事首長密電對手國將領，保證自己不會開戰？而如果北京不相信密利的保證，或因川普的不斷刺激而採取了不當行動；那麼，在可能失控的情勢下，台灣不會因美中角力而淪為戰事最前線嗎？值得警惕的是，我們一直以為台海緊張只事關兩岸對峙，但在美中對峙的大形勢下，台灣不過是被兩強使用的替代棋子或誘餌罷了。從密利的兩通密電看，這恐怕是我們必須重新認清的定位。
川普任內，美中對峙的兩個嚴峻時刻，一在去年美國大選前，一在大選後。美大選在11月3日，當時美國民調雖不看好川普連任，但川普自信滿滿，民進黨也一直押寶川普連任。選前12天，美日澳在南海舉行第五度聯合軍演，甚至傳出要以無人機攻擊中國在南海島礁設施。當時，美國「10月驚奇」的傳聞連連，主要就是川普要藉繃緊美中關係為自己拉抬聲勢。為此，北京則加劇軍機擾台，入侵台灣西南防空識別區。因此，才有10月30日密利致電李作成的演出。
美中對峙的第二個險峻時刻，是川普在計票紛擾已證明頹勢難挽時，其支持群眾在1月6日闖入國會滋擾，讓美國民主政治蒙羞。但川普仍不罷休，其國務卿龐培歐在8日宣布駐聯合國大使克拉夫特13日訪台，次日又宣布解除美台交往限制。這些舉動，都嚴重激怒北京，解放軍東部戰區隨即展開實戰化訓練。關鍵就在，川普在當月19日就要交出政權，他若有意對台友好並提升美台交往關係，為何拖到下台前幾天才做？很明顯，他不僅把台灣當棋子，甚至是當成可以隨便犧牲的卒子看待。
川普派克拉夫特來台，原因有二：一是轉移全球對其支持者衝撞國會的焦點，二是利用僅剩的權力一搏，遮掩自己不受支持的窘態。耐人尋味的是，就在龐培歐8日宣布克拉夫特訪台的同日，密利稍後第二度致電李作成，向他說明克拉夫特不會訪台。同一天，美國眾院議長裴洛西也曾與密利通話，擔心川普會讓核子飛彈「意外發射」；密利則向她保證，他已採取「防護措施」。
事實上，在華盛頓郵報記者出書披露了這些過程後，密利倍受壓力，川普甚至直接指責他「叛國」。但若要細究，究竟是狂妄善變、濫權自大的川普違背人民的託付，還是行事謹慎、忠誠謀國的密利沒有顧及國家的利益？從大選結果看，美國人民的答案應該很清楚了！
近年蔡政府仗著美國的表面支持，不顧台灣的安全與自主，不斷配合美方的劇本演出，其實已經踰越了維護國家的本分。川普不在乎激怒北京，因為他的國家距離戰線非常遙遠；但蔡總統甘願把台灣推上火線，卻偽稱為「價值同盟」，這對得起人民嗎？蔡英文近日接受CNN訪問，還刻意誇大「美軍在台」的訊息，顯示了她的「川普化」傾向。結果，還要國防部長邱國正幫她澄清，是「協訓」而非「駐防」。
為了選舉，蔡英文可以像川普般激情演出；然而，我們能期待邱國正變密利嗎？
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