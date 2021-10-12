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黑白集／蔡踩兩岸紅線 政治話術沒把危機放心上

黑白集
蔡英文總統10日在雙十國慶大會發表演說，提出四個堅持。(記者季相儒／攝影)
蔡英文總統10日在雙十國慶大會發表演說，提出四個堅持。(記者季相儒／攝影)

時隔22年，蔡英文終於以總統身分，將她為前總統李登輝草擬的「兩國論」，在國慶致詞親口昭告天下。比起李登輝，蔡英文版本堪稱「升級版兩國論」，把「中華民國」與「中華人民共和國」並列，連「特殊的國與國關係」亦不復存。

這番宣示對兩岸關係有何衝擊，尚未可知。然而，憲法增修條文的「因應國家統一前之需要」，及兩岸「中華民國自由地區」與「中華民國大陸地區」的定位，都與蔡總統國慶論述相去甚遠。蔡英文的話，難道是「口諭憲法」？

除「升級版兩國論」，蔡英文還提到了修憲。她強調，修憲要以「中華民國憲法為基礎」，維護民主自由憲政體制為前提。但她既「超前部署」提出了違憲的「升級版兩國論」，卻又強調尊憲，她到底把憲法當成什麼？

既然提了兩國論，又說要修憲，蔡總統何不代表民進黨更明確地提出修憲或制憲主張，把中華民國現狀及兩岸關係一次徹底翻修？如此，即不用再偷偷摸摸把中華民國歷史削減為72年，更不用以「中華民國台灣」借殼上市台獨理念了。

當然，蔡總統和民進黨都不敢這樣做。「升級版兩國論」是為了踩一下兩岸紅線，修憲議題則只是政治宣傳。至於政治話術是否帶來危機、是否合憲，她是不放在心上的。

蔡英文 民進黨 台灣

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