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共機頻擾台 陸學者：用台灣敲打美國

記者黃國樑／台北9日電
中共軍機頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為中華民國空軍F-16戰機(左)監控繞台的解放軍戰機。（圖：中華民國國防部提供）
中共軍機頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為中華民國空軍F-16戰機(左)監控繞台的解放軍戰機。（圖：中華民國國防部提供）

解放軍日前連續4天大舉出動戰機在台灣防空識別區一線巡航，究竟是否有威懾台灣的用意？上海復旦大學中國研究中心研究員宋魯鄭表示，過去只有美國能打台灣牌，但如今大陸也能打台灣牌，美國用台灣敲打中國，大陸也可以用台灣敲打美國。國防部前副部長林中斌說，共機行動口頭上說的是對付台灣，沒說的卻是針對美國在南海的演習。

宋魯鄭指出，這次行動是大國博弈的一部分，台灣只是一張牌。但台灣已不再只是美國的一張牌，也是大陸的牌。現在美中之間都打組合拳，像拜習通話與台灣駐美處要更名消息曝光是同一天，釋放孟晚舟與四方安全對話也在同一天，拜登在聯合國大會宣稱不搞新冷戰，卻轉頭弄出一個AUKUS；大陸也是在打組合拳，大陸已很清楚美國並不想捲入台海戰爭，因此就展示姿態，要美國不要玩得太過火，如果美國敢打，大陸一定奉陪，這次就是大陸在打台灣牌，戰機一出動後，美國不就跳出來表態了嗎？

林中斌則認為，這次中共戰機行動主要有兩個原因，口頭上說的是對付台灣，但沒說的卻是針對美國在南海的演習。不過，中共總是要說成是針對台灣，從媒體到官方發言，都會說這是為了反制台獨，讓它產生附帶的效應，但這樣的做法很笨，會讓台灣的年輕人對大陸的反感更深，更加反中仇中。

政大外交系教授黃奎博認為，雖然資訊顯示解放軍戰機主要對象針對南海演習，但戰機拐個彎飛個4、5分鐘就到台灣上空，不能將它視為純粹是美中角力而與台灣無關的事件，對岸也在強調這其中是為了遏制台獨。雖然從各項民調上看，台灣仇中的民意已升到史上新高，對北京而言，縱然會讓台灣民眾反感，但與其讓台獨聲勢難以遏制，寧願先壓制。

黃奎博提醒，台灣不能因為這是美中對抗就掉以輕心，任何共機的靠近都增加了兩岸擦槍走火的機率，特別是在兩岸毫無互信，軍事透明度又很低的情況下，更令人擔憂。

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