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台灣申請入CPTPP 蔡英文：存在政治問題

台灣新聞組／台北30日電
蔡英文總統。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統。(記者林澔一／攝影)

台灣正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。蔡英文總統昨天表示，加入CPTPP確實有一些政治問題，必須同心協力，與友好的國家和既有的會員國一起來面對處理。行政院秘書長李孟諺表示，為防止台灣農業受到衝擊，相關配套救濟規模，將會大於2000年加入WTO的千億元台幣救濟基金。

國發會主委龔明鑫昨接受網路節目訪問表示，台灣申請是按照既有步驟進行，「我覺得中國是來亂的，因為它現在的資格，事實上距離是非常遠的」。他說，以中國目前的市場開放或法律規範，和CPTPP的規範距離很遠，除非經濟結構要做很大的改變，才能符合標準。

針對台灣加入CPTPP的機率，龔明鑫說，以資格條件來講，他相信加入機率超過50%；另外則是市場准入條件，必須和不同會員國談判和溝通；但因為愈後面入會的標準會被拉得愈高，所以時間點要趕快。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，台灣參與區域經濟合作，須以「一個中國」原則為前提，台灣以單獨關稅區身分加入WTO，不構成加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。陸委會回應，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

至於歐中戰略對話提及台灣，歐盟代表表達有興趣與台灣發展合作，但不承認國家地位；外交部表示，將持續與歐盟加強關係，但台灣為主權獨立國家的事實不容質疑。

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