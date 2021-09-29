美智庫籲拜登政府停止推動台駐美處更名

美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物。（本報資料照片）

美國 智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯27日在史丹福大學主辦的台灣 研討會表示，建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。

英國金融時報10日報導，拜登政府考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

哈斯表示，他期盼美國政府的兩岸政策更加井然有序，不要著眼象徵性事務，舉例來說，他不希望美國繼續推動駐美處更名案，他也提到，川普政府取消國務院對台交往準則，將美台會議公開化等象徵主義行動，均適得其反。

他說，「沒有理由為了完全不必要的因素，冒險威脅必要利益」。

哈斯及CFR學者薩克斯去年9月撰文指，美國對台海實施多年的「戰略模糊」已壽終正寢，應改採戰略清晰，明確表態會回應中國 大陸武力犯台。

哈斯27日說，戰略清晰應嵌入美國一個中國政策和美中三聯合公報脈絡，更明確表示美國持續遵循政策，不會破壞承諾，而是與時俱進達成對台灣的承諾，並信守對大陸的三項聯合公報。

哈斯說，美國應持續支持台灣有意義參與和加入不以主權國家為資格的國際組織，並支持台灣以觀察員身分參與以主權國家為資格的國際組織。

哈斯說，美國應支持與台灣展開FTA磋商、支持台灣參與CPTPP，以及尋求美台供應鏈合作機會。