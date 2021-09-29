我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

美智庫籲拜登政府停止推動台駐美處更名

記者張文馨／華盛頓27日電
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物。（本報資料照片）
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物。（本報資料照片）

美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯27日在史丹福大學主辦的台灣研討會表示，建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。

英國金融時報10日報導，拜登政府考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

哈斯表示，他期盼美國政府的兩岸政策更加井然有序，不要著眼象徵性事務，舉例來說，他不希望美國繼續推動駐美處更名案，他也提到，川普政府取消國務院對台交往準則，將美台會議公開化等象徵主義行動，均適得其反。

他說，「沒有理由為了完全不必要的因素，冒險威脅必要利益」。

哈斯及CFR學者薩克斯去年9月撰文指，美國對台海實施多年的「戰略模糊」已壽終正寢，應改採戰略清晰，明確表態會回應中國大陸武力犯台。

哈斯27日說，戰略清晰應嵌入美國一個中國政策和美中三聯合公報脈絡，更明確表示美國持續遵循政策，不會破壞承諾，而是與時俱進達成對台灣的承諾，並信守對大陸的三項聯合公報。

哈斯說，美國應持續支持台灣有意義參與和加入不以主權國家為資格的國際組織，並支持台灣以觀察員身分參與以主權國家為資格的國際組織。

哈斯說，美國應支持與台灣展開FTA磋商、支持台灣參與CPTPP，以及尋求美台供應鏈合作機會。

美國 台灣 中國

上一則

1人打6人份…台25人誤打未稀釋BNT 須追蹤1個月

下一則

外交官之死二審逆轉 謝長廷告歐鴻鍊誣陷 敗訴確定

延伸閱讀

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
Fed鮑爾想連任主席 參議員華倫反對：他是危險人物

Fed鮑爾想連任主席 參議員華倫反對：他是危險人物
國會阿富汗聽證會 拜登將領將面臨撤軍檢討

國會阿富汗聽證會 拜登將領將面臨撤軍檢討

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限