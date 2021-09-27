新聞眼╱九二共識通關語 國共關係回正軌

中國國民黨主席當選人朱立倫（中）表示，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在求同存異之外，能進一步求同尊異。(中央社)

朱立倫當選國民黨 主席的隔天，中共 總書記習近平 發出賀電，朱隨後覆電。從往返電文看，最大意義是國共重新確認了「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎，也顯示國共關係回歸正軌。

去年2月，國民黨前主席江啟臣在競選政見會提到，九二共識有點「舊」了，顯得過時、欠缺彈性，逐漸流失民眾信任，認為中美地緣對峙升高，迫使台灣需要重新平衡兩岸定位。江對九二共識的態度出現搖擺，因此去年3月江當選之後，習近平未發賀電，就是對江不夠信任。當時，北京涉台人士還擔憂江的路線將導致國共關係發生質變。

2017年5月，吳敦義當選黨主席，習近平發出賀電指，希望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持「九二共識」，堅定反對「台獨」，吳卻在給習的覆電中強調，「在1992年雙方達成『兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達』的共識基礎上」，間接表達「一中各表」。同年8月，吳敦義宣誓就任黨主席，習未再發賀電。

朱立倫的兩岸立場主軸雖然也是「維持現狀」，並提出「求同尊異」，但中共更重視兩黨的共同政治基礎是否動搖，既然朱立倫仍明確支持「九二共識」、反對「台獨」，雙方就有共同政治基礎，兩黨就能正常溝通往來，因此習的賀電「如約而至」。

至於習近平這次發給朱的賀電，為何特別提到「為國家謀統一」，主要原因有二。一是對中共來說，國家統一是三大歷史任務之一，且依照「中華民國憲法」，依舊是為「謀求國家統一」。其次，賀電除了祝賀之意，也有提出期許的用意，習提到統一，有「促統」的味道，更多則是期許國民黨作為兩黨未來努力的目標。

新華社直到26日下午才發出通稿，著重的就是習近平和朱立倫都強調「九二共識」、反對「台獨」，希望國共在此政治基礎上良性互動，加強交流合作。朱的覆電並未涉及「統一」議題，新華社報導也未引述朱的「求同尊異」，或許也是一種陸版「求同存異」的表現。