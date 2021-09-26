我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

學者：習對朱賀電未具選票討好度 年輕人不埋單

記者徐如宜／高雄26日電
中山大學政治研究所教授廖達琪。(本報資料照片)
中山大學政治研究所教授廖達琪。(本報資料照片)

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今「循例」發賀電祝賀。中山大學政治研究所教授廖達琪表示，習對朱與江的「小大眼」，顯走熟人路線，朱對九二共識的包裝，國內考驗仍大；習的賀電對朱來說，不見得具選票市場的討好度，青年世代對國民黨與共產黨交好是不埋單的，如何取得年輕人支持，朱得努力拿出本事。

廖達琪表示，習近平未給上一任國民黨主席江啟臣賀電，這樣的「大小眼」是對江的不待見，且走熟人路線，與朱見過面、三分情；而習與吳敦義也會過，2017年習給吳敦義的賀電，也只有第一句稱吳敦義先生，以下便以「你」稱之。顯見習與朱的私人情誼，有多一些些。

廖達琪認為，習給朱的賀電仍提到「九二共識」與「反台獨」，朱立倫今回電表示秉持著黨章黨綱的規範，九二共識、反對台獨，希望在求同存異之外，將來能進一步求同尊異。但這個「求同尊異」是否真的讓習聽進去？就不得而知了。朱就黨主席定位後，如何推廣兩岸關係？如何重新精緻包裝九二共識？如何不再讓國民黨被標籤為紅的、統的？都是很大的挑戰。

「年輕世代是朱立倫的關卡。」廖達琪說，青年的支持度一直是滑動的，江啟臣去年5月接任黨主席，對凝聚青年世代做了很多努力，朱立倫是否能順利拓展40歲以下年輕人的支持，是不可避免的大關卡。「因為年輕人對國民黨與共產黨關係好，還是不埋單的。」

國民黨 吳敦義 江啟臣

上一則

習近平賀電到 藍委：樂見兩黨有良性互動的開始

下一則

3+11沒紀錄違法 陳時中遭批麻煩大

延伸閱讀

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
江啟臣角逐國民黨黨魁失利 率一級黨務主管總辭

江啟臣角逐國民黨黨魁失利 率一級黨務主管總辭
提前宣布國民黨主席敗選？卓伯源：會支持江啟臣決定

提前宣布國民黨主席敗選？卓伯源：會支持江啟臣決定
國民黨黨魁選舉投票 棄保、亡黨感催票

國民黨黨魁選舉投票 棄保、亡黨感催票

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻