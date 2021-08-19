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共軍台海軍演 陸專家：已可封控圍殲台灣

記者羅印冲／台北19日電
共軍17日在台灣西南和東南海域演習，南海部分海域18日起再進行三天演練，同時福建軍區在閩南海域組織民兵防空分隊防空實彈射擊演練。圖為共軍轟-6K戰機。（圖：國防部提供）
共軍17日在台灣西南和東南海域演習，南海部分海域18日起再進行三天演練，同時福建軍區在閩南海域組織民兵防空分隊防空實彈射擊演練。圖為共軍轟-6K戰機。（圖：國防部提供）

共軍17日在台灣西南和東南海域演習，南海部分海域昨起再進行三天演練，同時福建軍區在閩南海域組織民兵防空分隊防空實彈射擊演練。針對共軍台海軍演，大陸專家稱，不只為了震懾，而是為了提高能力，並稱共軍已能對台全域封控和圍殲。

繼東部戰區在台灣西南、東南周邊海空舉行極具針對性的聯合火力突擊等實兵演練；海南三亞海事局昨公布，18日至20日在南海舉行三天軍演。中國軍視網昨也披露，近日福建軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊，展開防空實彈射擊演練。演練檢驗多火器、多彈種的集火射擊和快速射擊等，錘鍊民兵作戰能力。

環球網引述大陸專家表示，一個微妙但訊號強大的變化，現在演練已不僅是為了震懾，而是為了提高能力，以應對未來不時之需。與以往演習官宣有較大不同，一是公開更多細節，突出針對性，二是表達決心意志，突出戰略性，三是體現能力水平，突出威懾性。

共軍東部戰區在台海附近舉行多軍種聯合演習逐漸常態化，去年2月、8月和9月，東部戰區都舉行多軍種演習。

大陸專家稱，從地理位置而言，共軍在台灣東北和西部進行兵力部署相對容易，此次將兵力部署在東南和西南兩處，表明已具備對台全域封控並進行圍殲的能力。且演習持續時間短，表明課目很可能是定點清除目標，外科手術式精確打擊，速戰速決，在短時間內達到目標。

大陸軍事專家宋忠平表示，台灣問題的解決不會是東部戰區一個方向參與，會有多個戰區力量介入；常態化演習可將預案熟練，演練預案也包括美國兵力介入。

另據澎湃新聞，大陸軍事科學院研究員姜春良表示，這次官方措詞非常罕見，直接點出震懾外部勢力干涉和台獨。

共軍17日在台灣西南和東南海域演習，南海部分海域18日起再進行三天演練，同時福建...
共軍17日在台灣西南和東南海域演習，南海部分海域18日起再進行三天演練，同時福建軍區在閩南海域組織民兵防空分隊防空實彈射擊演練。圖為17日出動的共軍殲-16戰機。圖/國防部提供

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