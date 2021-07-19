我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國女子體操代表隊1確診 匡列1密切接觸者

緊急授權通過 高端疫苗：加速三期臨床、布局海外市場

美國姊妹市足球場啟用 台南市長黃偉哲登大螢幕致意

中央社／台南19日電
台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，台南市長黃偉哲應邀錄製一段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放，展現台灣友誼。台南市政府提供
台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，台南市長黃偉哲應邀錄製一段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放，展現台灣友誼。台南市政府提供

台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，邀請台南市長黃偉哲錄製為主場球隊加油影片，透過現場大螢幕與近2萬名觀眾一起加油，並展現台灣友誼。

台南市政府新聞及國際關係處今天公布這項城市外交成果時指出，主場設於哥倫布市的美國職業足球隊哥倫布機組員隊（the Columbus Crew）新球場於當地時間7月3日啟用，進行首場售票比賽，黃偉哲應邀錄製一小段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放。

台南市政府指出，黃偉哲在影片中說，「哥倫布市的足球粉、各位朋友，大家好，我是台南市長黃偉哲。我們很興奮能透過這項運動來連結台南市與哥倫布市，讓我們一起欣賞比賽，Go Go Go!加油、加油、加油!」

黃偉哲今天對此事表示，美國與台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫戰役中是最相挺的夥伴，他也特別感謝美國捐贈疫苗給台灣，協助台灣一起共渡難關。

台南市政府指出，哥倫布市與台南市締盟於1980年，去年適逢兩市締盟40週年，卻因疫情取消各項慶祝活動，但兩市友誼不受影響。2020年美國疫情嚴峻，台南市曾贈送醫療口罩、護目鏡等防疫物資為哥倫布市加油，今年初變種病毒開始流行，台南市也曾致信表達慰問，展現來自姊妹市的關懷。（編輯：黃世雅）1100719

美國 台灣 足球

上一則

緊急授權通過 高端疫苗：加速三期臨床、布局海外市場

延伸閱讀

二手車市太瘋狂 俄州車商：這批40輛 還沒入店就被訂光

二手車市太瘋狂 俄州車商：這批40輛 還沒入店就被訂光
「順時中」縣市急煞車 禁餐飲內用…全台「逆時中」

「順時中」縣市急煞車 禁餐飲內用…全台「逆時中」
微解封…五都逆時中 全台僅6縣市准餐廳內用

微解封…五都逆時中 全台僅6縣市准餐廳內用
取消假日名惹議 新州學區恢復原樣

取消假日名惹議 新州學區恢復原樣

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗