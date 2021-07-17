不滿美軍機抵台 解放軍東海演習「警告美勿玩火」

美軍C-146A 「獵狼犬」運輸機。（取材自美國空軍官網）

中國大陸浙江海事局昨天宣布16至21日在台灣 海峽北部、浙江外海的東海水域舉行軍事演習，這是美國 軍機近期兩度降落台灣、大陸國防部 警告將引發嚴重後果後，大陸最新的反應。

浙江海事局昨天發布海上航行警告，稱東海將實際使用武器訓練，時間自7月16日中午12時至21日18時，並公告九點連線的水域範圍。公告稱，實際使用武器訓練期間，嚴禁船舶駛入上述各點連線範圍內水域，並聽從現場警戒船艇指揮。

根據經緯度顯示，此次軍事演習的位置位於浙江省外海，地處台灣海峽北部入口處。

有媒體分析指出，解放軍此次軍演應與美軍機降落台灣有關。7月15日一架美軍C-146「獵狼犬」戰術運輸機，低調降落於台北松山機場，由於此型機相當罕見，引起松山機場周遭航空迷的拍攝而曝光行蹤。

這是今年以來，美軍機第二次抵台。早前6月6日美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。

大陸軍事專家稱，美軍機抵台是對大陸的明確挑釁。6月6日美軍機C-17抵台那次，大陸外交部提醒美國「慎重處理」台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

這次美軍機再度抵台，7月15日大陸國防部發言人吳謙語氣強硬正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。