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外媒稱鴻海、台積「被徵召」買疫苗 府駁斥：皆主動

記者丘采薇、劉宛琳／台北15日電
台積電、鴻海及永齡基金會順利採購1000萬劑BNT疫苗。行政院發言人羅秉成12日舉行的記者會上，整面牆的大看板寫著BNT專案捐贈的「三原則、兩共識」，卻無一字提到永齡、鴻海與台積電。( 圖：行政院提供)
台積電、鴻海及永齡基金會順利採購1000萬劑BNT疫苗。行政院發言人羅秉成12日舉行的記者會上，整面牆的大看板寫著BNT專案捐贈的「三原則、兩共識」，卻無一字提到永齡、鴻海與台積電。( 圖：行政院提供)

台積電及鴻海（永齡基金會）日前確定簽約採購共1000萬劑德製BNT疫苗捐給政府，外傳鴻海創辦人郭台銘不滿「時代雜誌」等外媒稱鴻海是被「徵召（recruit）」買疫苗。總統府發言人張惇涵昨天表示，鴻海（永齡基金會）、台積電兩間企業分別於6月1日、6月10日「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，過程無庸置疑。

對於外傳郭台銘是否「不滿」外媒報導，永齡基金會昨未回應，但相關人士強調，郭台銘不可能被政府徵召買疫苗，否則，郭台銘不會在6月18日上午於臉書公開表示：「我希望能會見蔡英文總統，我相信您才是疫苗政策的決策者、我希望當面報告、取得您的同意、或是拒絕。沒有您的明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始。」這段話已經說明得很清楚。

張惇涵表示，若檢視相關外媒於6月18日所刊載之內容，是報導蔡英文總統在6月18日當天，於總統府邀集郭台銘、台積電董事長劉德音會見，共同商議疫苗購買事宜。對於外媒所使用之標題，總統府沒有評論，但兩間企業都是主動提出計畫，這個事實非常清楚。

張惇涵表示，包括蔡總統及政府相關單位，都多次感謝各方的努力，能夠讓兩項專案順利完成簽約，讓台灣能夠取得更多疫苗，而此次政府和民間能夠攜手協力，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。

台積電、鴻海日前公布完成千萬劑BNT採購簽約，台灣民眾黨立委高虹安在政論節目上爆料，「花90%在處理政治考量」。

高虹安表示，台灣政府抗拒與上海復星直接接觸，所以授權給兩間企業，法務都很厲害，談到「中華民國」；但在合約畫押前，「台灣地區」卻出現在上海復星證交所公告，行政院發言人羅秉成認為「這樣不行」，讓兩企業「炸鍋」。她說，台灣政府授權台積電和鴻海代表談判，但過程中，台灣黨政人士出現許多要求，例如「瓶身包裝不能有復必泰」，等於要重新設計包裝。

許多民眾在臉書自發性的換上感謝鴻海、台積電的大頭貼。（取材自臉書）
許多民眾在臉書自發性的換上感謝鴻海、台積電的大頭貼。（取材自臉書）

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