日副相提「聯美保台」 美回應：協助台灣自我防衛未變

美國國防部發言人柯比。（美聯社）

日本副首相麻生太郎日前表示，如果中國 侵台，美日要一同防衛台灣。對此，美國 國防部表示，美方對台政策沒有改變，不願見到台灣局勢片面改變，並確保台灣能夠自我防衛。

麻生太郎5日在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

國防部發言人柯比（John Kirby）今天在例行簡報被問及美日目前對台灣遭逢威脅的應變政策協調細節時重申，美國對台灣的政策不變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法 與六項保證的一個中國政策。

他也指出，數十年來在美國國會跨黨派支持下，美國持續致力於協助台灣自我防衛，一切都沒有改變。

柯比也強調，沒有人希望見到情況演變成衝突，也沒有理由衝突，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。

美國國防部長奧斯汀（（Lloyd Austin）也清楚表明，必須在印太地區持續尋求「整合性威嚇」（integrated deterrence），亦即將美軍能力與資源整合到聯合部隊中，並與盟友和夥伴共同合作，包括日本、韓國、澳洲與區域的許多其他夥伴。

柯比表示，不願推測印太地區任何地方的潛在衝突，但美日密切合作，美國對台政策沒有任何改變。美方堅持一個中國政策，不希望台灣局勢出現任何片面改變，美方的承諾是確保台灣能夠持續自我防衛。