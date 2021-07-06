我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

日副相提「聯美保台」 美回應：協助台灣自我防衛未變

中央社／華盛頓6日專電
美國國防部發言人柯比。（美聯社）
美國國防部發言人柯比。（美聯社）

日本副首相麻生太郎日前表示，如果中國侵台，美日要一同防衛台灣。對此，美國國防部表示，美方對台政策沒有改變，不願見到台灣局勢片面改變，並確保台灣能夠自我防衛。

麻生太郎5日在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

國防部發言人柯比（John Kirby）今天在例行簡報被問及美日目前對台灣遭逢威脅的應變政策協調細節時重申，美國對台灣的政策不變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的一個中國政策。

他也指出，數十年來在美國國會跨黨派支持下，美國持續致力於協助台灣自我防衛，一切都沒有改變。

柯比也強調，沒有人希望見到情況演變成衝突，也沒有理由衝突，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。

美國國防部長奧斯汀（（Lloyd Austin）也清楚表明，必須在印太地區持續尋求「整合性威嚇」（integrated deterrence），亦即將美軍能力與資源整合到聯合部隊中，並與盟友和夥伴共同合作，包括日本、韓國、澳洲與區域的許多其他夥伴。

柯比表示，不願推測印太地區任何地方的潛在衝突，但美日密切合作，美國對台政策沒有任何改變。美方堅持一個中國政策，不希望台灣局勢出現任何片面改變，美方的承諾是確保台灣能夠持續自我防衛。

台灣關係法 美國 中國

上一則

快評／全台83萬人瘋登記 他們表達什麼心情？

延伸閱讀

回應日副相美日防衛台灣說 國台辦要求日方反省歷史

回應日副相美日防衛台灣說 國台辦要求日方反省歷史
日副相談中國犯台美日需防衛 北京：不容插手台灣問題

日副相談中國犯台美日需防衛 北京：不容插手台灣問題
日副相提聯美保台後 中國公告黃海軍演隨即撤銷

日副相提聯美保台後 中國公告黃海軍演隨即撤銷
日副相解釋「美日聯手保台灣」：突發狀況透過對話解決

日副相解釋「美日聯手保台灣」：突發狀況透過對話解決

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

2021-07-01 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒
中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立