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小英不願處理台獨問題？郭正亮：她主張維持現狀

台灣新聞組／台北6日電
前民進黨立委郭正亮指蔡英文總統主張維持現狀。（本報資料照片）
前民進黨立委郭正亮指蔡英文總統主張維持現狀。（本報資料照片）

國安會前秘書長邱義仁日前接受前總統陳水扁電台訪問時直言，美國根本不贊成台獨，引發議論，前綠委郭正亮昨天在「鄉民來衝康」節目中透露，當年他提修台獨黨綱，蔡英文總統也主張維持現狀，不願意處理這個問題。

郭正亮表示，前總統陳水扁1999年指示黨內提出「台灣前途決議文」，因為當時要選總統，但台獨黨綱沒有處理中華民國，「台灣前途決議文」就是把中華民國納進去。

他說，由於「台灣前途決議文」不是黨綱，只是決議文，有人質疑與「台獨黨綱」位階不同，當時他認為既然民進黨沒有要搞台灣共和國，所有成員也都在講維持現狀，「為什麼不修一下比較誠實呢？」於是和前綠委沈富雄等人提議，要將「台灣前途決議文」等相關文字整合成黨綱，用來取代「台獨黨綱」。

至於蔡英文的態度，郭正亮表示，蔡英文每次都說她的競選綱領是4年內的政策，不要用黨綱來說她，因為她都說她不是要執行黨綱，而她的競選綱領就是維持現狀，她不願意處理這個問題。

對此，資深媒體人趙少康認為，民進黨只是在選舉時把台獨拿出來，講好聽是吸引人，講難聽就是騙選票，實質上也做不到，但光靠這個就能弄到不少票。

郭正亮也認為，民進黨如果拿掉台獨這一塊，就有可能另外出現一個政黨。

但郭正亮並不贊成黨內規避談中華民國的態度，他透露，自己曾在民進黨提過一個議題，認為我們沒有把兩岸事務併入外交部，既然有陸委會這個概念，不就代表兩岸有一種特別的關係？「怎麼可能不面對中華民國這個概念呢？」結果「大家沈默完全不回應」。

台灣 民進黨 蔡英文

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