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邱太三：不許駐港辦成一中破口 部分業務改線上

記者賴錦宏張文馨／綜合22日電
陸委會主委邱太三出示港府要求台駐港人員簽署「一中承諾書」。（圖：陸委會記者會截圖）
陸委會主委邱太三出示港府要求台駐港人員簽署「一中承諾書」。（圖：陸委會記者會截圖）

因不簽署「一中承諾書」，7名台灣駐港辦人員簽證到期無法續留昨天回台，只剩7月底簽證到期的經濟部駐港代表倪伯嘉留守。陸委會主委邱太三昨天表示，港府設置政治障礙旨在矮化，政府拒絕接受。已協調各部會應變，維持業務運作。

美國國務院發言人普萊斯21日在電話簡報會上被問及此事，他說，美國對台灣的支持堅若磐石，致力深化與台灣的關係，台灣是領先的民主政體、重要的經濟與安全夥伴，美國近期公布新的對台交往準則，讓美國行政部門清楚了解到，在關乎台灣議題上，如何落實美國的「一個中國」政策。普萊斯表示，北京持續恫嚇台灣人民，美國會持續與台灣站在一起。

陸委會主委邱太三昨天舉行線上記者會，邱太三強調，港府自2018年7月起設置「一中承諾書」的政治障礙，逼使駐港辦事處人員向北京當局低頭，政府堅拒接受。剛開始是要求台駐港處長簽署，後來擴及組長和祕書，甚至連外貿協會和觀光局駐港主任層級人員也因不簽一中承諾書，遭限期離境。

邱太三說，台港本於互惠原則互設辦事處，台灣無法接受港方單方面擅加矮化國格的政治條件。「一個中國原則承諾書」作為核發台方駐處人員簽證的前提，片面違反台港2011年互設辦事處換文內容，政府絕不接受。

他表示，港府受制於中共的無理作為，再次證實「一國兩制」已名存實亡，單方面背信毀約的不良紀錄深值國際警惕；他並指出，中共及港府事事政治算計，是破壞台港關係的始作俑者，要對民眾權益受損負所有責任。

邱太三說，政府堅不妥協，是避免香港辦事處成為「一中」突破口，進而威脅台灣的民主自由，甚至對區域安全產生連鎖擴散效應。希望台灣民眾及國際社會保持警惕，共同堅守亞洲民主防線。

邱太三說，台方仍信守服務人民的承諾，進行業務調整，台灣駐港辦仍會堅守崗位，對於往後的運作方式，領務相關業務、台灣民眾急難救助、經貿相關業務、觀光與金融合作都會持續辦理。港人赴台停居留、在港大陸居民入台證申請，相關辦理方式不變，部分改以線上或雲端辦理。

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