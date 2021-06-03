長榮增班 打疫苗掀返美潮 票價貴3倍也搭

美國大量施打疫苗 ，7月有望正式解封，近期自台赴美旅客暴增，包括留學生、滯台美國公民 、赴美打疫苗者，掀起一波「返美潮」，長榮 航首度在疫情後「增班」。據悉，迄今為止台北飛洛杉磯航班每班均客滿，就算要花貴上三倍的票價，仍在所不惜。華航則說，優先配合指揮中心執行「清零計畫2.0」，會依人力調度及市場需求安排載客航班，包括洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華等航點，會依訂位情形適時放大機型。

長榮航因應市場需求增加航班，緊急加開台北赴美國客運班次，其中，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班，也就是「天天飛」。

根據航空業內人士透露，由於台灣疫苗施打議題發燒，近期包括留學生、在台美國人、想到美國打疫苗的民眾，紛紛搶票，飛到美國施打疫苗，到美國去打疫苗已形成一股熱潮。華航、長榮航昨日同步證實此事。

至於票價，業內人士說，現在要飛美國沒有「優惠價」，跟過去赴美的便宜機票相較，甚至翻了幾倍。

以長榮航從台北飛洛杉磯的來回機票為例，疫情前的淡季，有機會拿到台幣2萬多元的「好康票」，而現在經濟艙價格逾7萬元、豪華經濟艙則逾8萬元，商務艙甚至要價超過20萬元，等於翻了三倍。

特別的是，業內人士說，這波赴美需求也不只是單純打疫苗的旅客，隨著美國疫苗施打率逐漸達標，旅遊、經濟活動都即將解封，生活陸續恢復正常，各種商務、求學需求回升，從現在起美國各種客運需求才剛開始。

美國大量施打新冠肺炎疫苗後，生活日趨正常，反觀國內疫情正值高峰，疫苗不足。有航空公司員工透露，近期赴美班機載客率爆滿，乘客都在討論「打疫苗」。長榮航空說，確實看見赴美需求，飛洛杉磯航班從七日起由每周三班增為七班；這是去年疫情爆發迄今，首次有國籍航班大量增開北美線。

先前傳出旅行社開出美國「豪華出國打疫苗團」。有航空公司員工在網路爆料，自己服務於商務艙，赴美航班整個爆滿，「還以為回到2019年」，仔細聽乘客談話內容，多是要去打疫苗。也有人說，有可能是去年「逃」來台灣的外籍人士或旅美民眾、留學生，現在趕著逃回美國。

洛杉磯航線載客率暴增，是否因旅客搶著赴美打疫苗？長榮說，不清楚旅客旅行目的，但確實訂位狀況不錯，「有需求才會增班」，還說商務艙訂位的確非常搶手；其他北美航線會視情況調整航班。