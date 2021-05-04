矽盾攸關全球利益 台積電董座：各國不會讓台發生戰爭

台積電董事長劉德音。（本報資料照片）

台積電董事長劉德音遠距接受美國 媒體CBS「60分鐘」節目訪問，於2日播出。針對台灣晶片 業被稱為「矽盾」，他說，這代表全世界都需要台灣高科技產業的支持，因此各國不會讓台灣地區發生戰爭，因為這有違全球各國的利益。

CBS指出，台積電正籠罩地緣政治陰影，中國大陸國家主席習近平一直威脅要拿下台灣，最極端的情況可能是中國大陸武力犯台，也可能正在取得台積電的掌控權，這將迫使美國捍衛台灣，一如美國在30年前捍衛科威特免於伊拉克入侵一般，過去美國是捍衛石油，現在是要捍衛晶片。

CBS主持人史塔兒（Lesley Stahl）以視訊形式訪問劉德音時說，台灣晶片業已被稱為「矽盾」，劉德音回答「沒錯」，劉德音補充說：「那意味全世界都需要台灣高科技產業的支持。所以他們不會讓這個地區發生戰爭，因為這有違全球每個國家的利益。」

史塔兒問：「你認為你的產業（晶片業）能以任何方式保持台灣安全？」劉德音答：「我無法評論安全性。這是一個多變的世界，沒有人想要這些事發生，而我也希望不要。」

對於近來美國當局憂慮晶片產能集中在亞洲，劉德音認為：「我理解他們的疑慮。但重點並非在亞洲、或不在亞洲（生產），無論生產地點在哪，都會因新冠疫情而出現（供應）短缺。」

史塔兒則說，英特爾執行長基辛格談到供應鏈有必要再平衡的問題，因為全世界有太多晶片在亞洲製造，劉德音回應：「我認為美國應該追求跑得更快，投資在研發，培養出更多博士、碩士、學士投入此一製造業，而非移動供應鏈，那樣做成本太高、不具生產力，會減緩創新，因為大家緊守自己的技術，放棄全球合作。」

史塔兒問「英特爾是怎麼、為什麼落後？」劉德音回答：「我們也很意外」。

至於近來的車用晶片荒，劉德音表示，台積電去年底聽說晶片短缺時，試圖「擠出」儘可能多的晶片給汽車製造商，「如今我們認為我們提前了兩個月，到6月底、我們可以趕上客戶的最低要求」。史塔兒問：「你是說車用晶片短缺兩個月後能落幕嗎？」劉德音回覆：「不。會有時間落差。尤其是車用晶片，供應鏈又長又複雜。供應要花上大約七到八個月。」