升級F-16V 台飛官將首度駕機飛美 軍方：無所悉不評論

F-16V。（本報資料照片）

媒體報導，台空軍派駐美國 路克基地的F-16近日將飛返台灣 升級；而已完成構改的F-16V戰機，將從台飛往美國專精訓練，這將是台美軍事合作領域的一項新突破。

台北中國 時報報導，台灣在美國亞歷桑那州路克基地進行人員訓練的21中隊F-16戰機，據傳將陸續分批飛回台灣，以進行性能提升，為維持台灣在美國的飛行訓練，在台灣已完成性能提升的F-16V戰機，則將由嘉義空軍基地飛往美國，替換為飛行員訓練之用。這將是台灣空軍飛行員首度自台灣飛至美國。

中央社報導，空軍司令部回應表示，針對報載資訊，空軍對此毫無所悉、不對此評論。

空軍以代號「鳳展專案」，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），而鳳展專案在2011年9月獲美政府同意供售、2012年簽署發價書。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。