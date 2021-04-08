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錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

記者陳宛茜／台北8日電
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)

監察院前院長錢復曾任前總統蔣中正翻譯、前總統蔣經國擔任行政院長時的秘書、新聞局長，與兩位蔣總統關係深厚。昨天的錢復史料捐贈典禮現場展出部分史料，包括蔣經國請錢復拒絕一位美國學者提出為他做傳的要求，信中可見其為人的低調謙遜。而一封蔣經國致美國總統尼克森希望保持兩國友好關係的信函，則見證台美斷交前「山雨欲來風滿樓」的氛圍。

三大冊「錢復回憶錄」是見證當代外交及政治第一手信史，中研院副院長黃進興表示，錢復捐贈給中研院的檔案是「錢復回憶錄」的基本素材，囊括四大主題：錢復大學時期的讀書筆記、退出聯合國與台美斷交的電文、與華府多位政要的信函及與總統的交會文件等。此批史料整編開放後，可供學者深入探索台美關係、冷戰史及當代政治史。

1972年，時任行政院長的蔣經國致信給美國總統尼克森，信中蔣經國表示希望能維持兩國的「友好關係、外交關係與國防承諾。」中研院近史所兼任研究員張力表示，前一年美國國務卿季辛吉已祕訪中國大陸，台美關係搖搖欲墜，因此蔣經國特別在信中強調尼克森應履行其對中華民國的三大承諾。錢復留下此信的副本珍藏至今。

同年，一位在台大、政大等校講授美國歷史的美籍講師莫爾寫信給蔣經國，表達為他寫傳記的想法。他在信中表示，蔣中正的功績已為全世界所景仰，但小蔣的功績及對中華民國的抱負，仍未為西方人所深知。他認為此一傳記有利於中華民國的國際宣傳。但蔣經國請錢復代他婉拒，理由是「(我)一生之中一無可取之處也」。

檔案中還包括錢復隨身攜帶的各種外語辭典，包括日語、法語、德語等。張力認為，這些小辭典可以看到錢復的認真與用功。

美籍學者莫爾寫信給蔣經國，表達為他寫傳記的想法。蔣經國在譯好的信中囑咐錢復婉拒。...
美籍學者莫爾寫信給蔣經國，表達為他寫傳記的想法。蔣經國在譯好的信中囑咐錢復婉拒。(記者陳宛茜／翻攝)

蔣經國 美國 國務卿

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