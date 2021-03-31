美台交往 美推進不冒進 北京言軟行硬

美國總統拜登。 （路透）

美國 拜登政府據傳將公布對台交往準則，鼓勵美國官員和台灣 往來，持續展現「對中強硬」姿態以平衡美中台三方。值得注意的是，美方強調這類會面場合不得出現中華民國國旗等主權象徵，顯示美方仍堅守其一個中國政策，台灣在感受到美方善意之際，仍須小心應對。

美國國務卿布林肯 曾在國會的聽證會說，應台灣保證法要求檢討美台交往限制，當時他並未透露任何傾向。這顯示拜登政府對美台交往限制的出發點，沒有前朝川普濃厚的抗中情緒，布林肯刻意指出相關檢討是應國會要求而為之。

從目前揭露內容可看出美國試圖平衡美中台三方的努力，但所謂鼓勵美台官員交流卻不能出現主權象徵，代表基本立場不變，美國信守美中三項聯合公報的「一個中國政策」。

至於鼓勵美台官員交往，是每屆政府的裁量權，落實在交往準則中實顯弔詭。美台官員交往除了工作層級，最直接的外交突破莫過於布林肯訪問台灣，這部分又要如何限制、怎麼鼓勵？落實到在美互動，國務院現任官員能否出席每年國慶在雙橡園舉辦的大酒會？

一名涉外人士在談到美台交往限制取消時曾說，可推進但也不冒進。大陸對此事的評論是「要求美方謹言慎行」，語意還是軟的，但對台灣動作卻十分強硬，近日台美簽署海巡工作瞭解備忘錄、美國駐帛琉大使隨帛琉總統訪台，共軍出動軍機威嚇的架次與密度破紀錄，可見北京對美台仍使兩面手法，台灣豈可不慎？