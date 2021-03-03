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鳳梨之亂告上WTO？ 蘇貞昌：盼陸照舊往來

台灣新聞組／台北3日電
行政院長蘇貞昌（右）與農委會主委陳吉仲（左）昨天出席屏東鳳梨在立法院的促銷活動，呼籲國人一起挺台灣鳳梨，同時也宣布要成立台灣農業國家隊。(記者潘俊宏／攝影)
行政院長蘇貞昌（右）與農委會主委陳吉仲（左）昨天出席屏東鳳梨在立法院的促銷活動，呼籲國人一起挺台灣鳳梨，同時也宣布要成立台灣農業國家隊。(記者潘俊宏／攝影)

中國大陸3月起暫停台灣鳳梨輸入。國民黨立委費鴻泰昨在立院質詢，民進黨政府是否將到世貿組織（WTO）提告？行政院長蘇貞昌表示，相關程序都會走，但最好還是希望對方一本過去往來。農委會主委陳吉仲說，第一時間有把科學證據提出來，也按照國際貿易範例跟對岸說明；按照程序，兩國要先談，談不攏才會考慮去WTO。

本報系聯合報報導，費鴻泰與民眾黨立委賴香伶質詢時都問到，大陸禁我鳳梨是否「政治操作」？蘇貞昌說，同個時間點，世界其他各國沒有這個狀況，怎麼只有中國大陸有？費鴻泰再問，如果未來有其他水果也發生這樣的狀況怎麼辦？蘇貞昌表示，如果中國一個接一個禁止台灣水果進口，「那就很政治了」，可見「不要所有雞蛋放同一個籃子」是對的。

陳吉仲答詢指出，上周四傍晚，陸方才來信告知將暫停台灣鳳梨輸入，農委會立刻回函說明，但隔天陸方海關總局卻再次來函，稱基於「國內的法律規定」與相關理由仍堅持。

全民買鳳梨 蘇：已逾銷陸數量

行政院長蘇貞昌昨天表示，這次國人齊心合力，企業、民間團體、公民營行庫、各種機關都大量採購，這數字甚至比本來要銷中國大陸還高。由於這波採購已超過外銷到中國的數量，政院評估，短期內鳳梨農暫不致受到衝擊；農委會將持續媒合鳳梨產銷。

另外，僑委會號召全球台商及僑胞採購鳳梨獲得熱烈響應，截至昨天中午，包括美洲、歐洲等多國台商會、僑胞榮譽職人員共預定12個貨櫃及2萬4000公斤的鳳梨。

中國 台灣 WTO

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