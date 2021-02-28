觀察站／兩岸想回暖 蔡政府得多點善意行動

圖為蔡英文總統（中）及官員28日參加二二八事件74周年中樞紀念儀式，向受難者獻花致敬。（記者劉學聖／攝影）

2月以來，兩岸似正出現變化。蔡英文總統除夕前先向大陸表達善意，上周換上圓融的陸委會主委邱太三，但大陸並不領情，近日還暫停台灣 鳳梨銷往大陸，兩岸關係並未和緩反倒更嚴峻。

大陸海關稱檢疫台灣鳳梨多次截獲有害生物，自3月1日起暫停台灣鳳梨輸陸，這個對台灣南部農民影響甚鉅的決定，已引起台灣內部諸多議論，姑且不論大陸是否採用經貿手段修理台灣，但無疑讓兩岸關係更是雪上加霜。

美國 總統拜登上台，中美關係出現變化，中美開始微調，反觀台灣「仇中抗中」氛圍與作法仍舊沉浸於川普時代，大陸每每批評台灣當局「挾洋自重、勾連外部勢力」，這也是大陸最在意之處。

1月間大陸年度對台工作會議結束，會中釋出的訊號有兩重點：一是大陸反台獨工作意志堅定，且時與勢站在大陸這邊；二是對台工作是動態的，是應對各種新情況的過程。

由此觀察，大陸對台政策不會趨軟，堅持「九二共識」為兩岸復談、交流的共同政治基礎不會改變。

兩岸關係持續緊張，從幾點可以發現，蔡總統2月9日說出：「期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流，兩岸和平不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙也在中國 手上…」等善意的說法時，大陸國台辦發言人馬曉光隨即回批民進黨當局企圖挾洋自重，散布「兩國論」，因為蔡英文用「中國」，不用「大陸」，隱然台灣對上中國的「兩國論」。

第二，2月24日媒體在大陸國台辦記者會詢問「邱太三任陸委會主委是蔡政府向大陸釋善意」，馬曉光回應「關鍵是看你的政策和行動」，「換湯不換藥，這個病恐怕還是治不好」。

大陸向來主張「聽其言、觀其行」，就政策面來說，蔡政府要承認「九二共識」不容易，但在行動面來看，多些善意、多點中性觀點，或可減緩兩岸走向僵局的速度，例如在「武漢肺炎」這部分，蔡政府官員仍琅琅上口，自難以改善兩岸局勢。

第三，邱太三甫上任提出「商機換戰機」的俏皮語，但共軍戰機非但沒減少，還創下2月擾台的最大規模。自去年以來，兩岸原有的海峽中線默契被打破，共軍戰機持續性地驗證實戰戰術，幾乎天天飛到台灣西南空域，機型、架次、批量都創下紀錄，他們一是偵測台灣周遭的地型地貌水文環境，取得各種資料，二是演練空對空、空對潛、空對面、空對海的攻擊科目與反制美軍援台科目，三是消耗台灣的防衛力量、麻痹台灣軍事準備。

從上述觀點來看，中共對台政策未因蔡英文表達善意或更換陸委會主委而改變，最近甚至暫停台灣鳳梨進口，種種作為都印證大陸對民進黨政府已難有期待，對兩岸關係的走向也決定按自己的規畫前行。

美國兩岸專家梅慧琳最近在美國國會作證稱，一名解放軍人士告訴她，大陸在兩年內完全具有攻台能力。「武統」又成為議論的焦點，在大陸堅持台灣當局必須回到「九二共識」以及蔡政府無法提出替代方案下，兩岸和解曙光仍未可見，兩岸各項限縮政策恐將進一步出現。