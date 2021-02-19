拜登顧問求助台灣解決半導體短缺？經長：將是長期問題

白宮經濟顧問寫信給經濟部長王美花，感謝台灣協助解決美國車用晶片短缺問題，王美花18日表示尚未收到，但認為晶片荒將是長期問題。（路透）

彭博資訊根據所見信函報導，美國 總統拜登 的最高經濟顧問狄斯(Brian Deese)曾向台灣 政府尋求幫助，希望解決導致美國車廠停工的全球半導體短缺問題；狄斯在信中向台灣經濟部部長王美花致謝，感謝她親自過問微晶片短缺事宜，並轉達了美國車廠的憂慮。

王美花昨下午表示「還沒收到」，也還不清楚內容。對於車用晶片荒，王美花說，台灣半導體業者都有在想辦法，據她了解，也確實有稍微紓解，但由於5G等新興科技都會大幅提高晶片需求，車用晶片短缺將會是長期問題。

全球車用晶片大缺貨對剛上台的拜登政府形成挑戰，白宮高層官員正設法克服。一位白宮發言人表示，美國國家經濟委員會主任狄斯和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)都親自參與，要解決車廠供應鏈遭遇的瓶頸。

據報導，這些協商都是私下進行，該發言人要求匿名。他也補充說，拜登政府同時要求美國在全球各地的大使館確認，其他生產晶片的國家和外商能如何協助解決晶片短缺問題，並且說明至今採取的計畫步驟。

在正式接觸台灣之前，狄斯和蘇利文、美國汽車公司和他們的供應商已先行開會。汽車業正仰賴白宮施壓外國晶圓廠和他們的政府，調配產能供應美國。

經濟部與美方於過年前舉辦第一次台美供應鏈視訊座談，當時王美花指出，有計畫持續舉辦。王美花昨表示，這是一系列的規畫，一定會再安排，幕僚工作一直在進行。