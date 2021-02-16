黑白集／「新冠」？「武漢」？綠營的「正名」焦慮

蔡英文總統用「疫情」代替「新冠」或「武漢」。（本報資料照片）

喜歡拿「正名」做文章的民進黨 ，最近在正名上栽了跟頭。美國總統拜登 上任後，要求不得再用「中國病毒」等歧視性語詞稱呼新冠病毒，這讓跟著川普喊了一年「武漢 肺炎」的民進黨頓時不知所措，怎麼稱呼，亂成一團。

民進黨對新冠肺炎的稱呼，上下分成四派。第一派，如閣揆蘇貞昌、副總統賴清德，仍堅用「武漢肺炎」。第二派，如陳時中及防疫團隊，改用英文。第三派，如中央社或綠媒，則以「加註」方式把新冠、武漢或英文加括號並用。第四派，如蔡總統，則用「疫情」代替。

陳時中稍早還嘴硬，說改變稱呼和「配合拜登」無關；但從口徑一致到說法分歧，顯然並非無關。這層窗紙，被前總統馬英九捅破，點名誰改了說法誰仍沒改；綠營側翼氣急敗壞，只好再度打馬。但就算把馬英九打趴，也掩飾不了自己糾結於「新冠」、「武漢」的尷尬。

民進黨大概是中華民國史上最服膺儒家「必也正名乎」的政黨，只要找得到操作動機，就要「正名」一下。但真正需要正名時，它卻自辯「武漢肺炎」並非歧視；被世衛及拜登打臉後，又用「言論自由」辯解。如此焦慮，難怪要惱羞成怒。

一個簡單的稱謂，搞得如此複雜，只能說它圖的就是政治利益。捨不得政治利益，即放不下歧視。（轉載自聯合報）