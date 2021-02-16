我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

黑白集／「新冠」？「武漢」？綠營的「正名」焦慮

黑白集
蔡英文總統用「疫情」代替「新冠」或「武漢」。（本報資料照片）
蔡英文總統用「疫情」代替「新冠」或「武漢」。（本報資料照片）

喜歡拿「正名」做文章的民進黨，最近在正名上栽了跟頭。美國總統拜登上任後，要求不得再用「中國病毒」等歧視性語詞稱呼新冠病毒，這讓跟著川普喊了一年「武漢肺炎」的民進黨頓時不知所措，怎麼稱呼，亂成一團。

民進黨對新冠肺炎的稱呼，上下分成四派。第一派，如閣揆蘇貞昌、副總統賴清德，仍堅用「武漢肺炎」。第二派，如陳時中及防疫團隊，改用英文。第三派，如中央社或綠媒，則以「加註」方式把新冠、武漢或英文加括號並用。第四派，如蔡總統，則用「疫情」代替。

陳時中稍早還嘴硬，說改變稱呼和「配合拜登」無關；但從口徑一致到說法分歧，顯然並非無關。這層窗紙，被前總統馬英九捅破，點名誰改了說法誰仍沒改；綠營側翼氣急敗壞，只好再度打馬。但就算把馬英九打趴，也掩飾不了自己糾結於「新冠」、「武漢」的尷尬。

民進黨大概是中華民國史上最服膺儒家「必也正名乎」的政黨，只要找得到操作動機，就要「正名」一下。但真正需要正名時，它卻自辯「武漢肺炎」並非歧視；被世衛及拜登打臉後，又用「言論自由」辯解。如此焦慮，難怪要惱羞成怒。

一個簡單的稱謂，搞得如此複雜，只能說它圖的就是政治利益。捨不得政治利益，即放不下歧視。（轉載自聯合報）

武漢 民進黨 拜登

上一則

過年全台瘋刮刮樂！夫妻一天中獎兩次 抱走110萬

下一則

政治偏好凌駕科學證據？陳時中拒大陸疫苗 藍提期刊打臉

延伸閱讀

威脅記者！白宮副發言人請辭 成拜登政府首位下台官員

威脅記者！白宮副發言人請辭 成拜登政府首位下台官員
揚棄川普美國優先 拜登力求與歐洲盟邦建立互信

揚棄川普美國優先 拜登力求與歐洲盟邦建立互信
共和黨批拜登「對中國太軟弱」 作為期中選舉主攻路線

共和黨批拜登「對中國太軟弱」 作為期中選舉主攻路線
「該我扛的不會迴避」 蔣萬安鬆口選北市長 陳時中祝福

「該我扛的不會迴避」 蔣萬安鬆口選北市長 陳時中祝福

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！