我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

江宜樺談美台關係 「台灣看待美國善意有點天真」

台灣新聞組／台北24日電
「拜登就職新風雲」論壇，主持人為趙少康（右起），與談人包含長風基金會董事長江宜樺、前國安會祕書長蘇起及台大政治系教授蘇宏達。（圖：TVBS提供）
「拜登就職新風雲」論壇，主持人為趙少康（右起），與談人包含長風基金會董事長江宜樺、前國安會祕書長蘇起及台大政治系教授蘇宏達。（圖：TVBS提供）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日發聲明表示，美國注意到並關切中國大陸正意圖威嚇鄰國的模式，包括台灣。「我們呼籲北京停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而是與台灣民選代表進行有意義的對話」。

聲明指出，「美國將與印太地區的盟友和盟邦站在一起，推進我們共同擁有的繁榮、安全和價值，包括與民主的台灣深化關係。美國將在符合台灣人民的期望與最佳利益下，繼續支持和平解決兩岸議題。美國維持其在三個公報、台灣關係法和六大保證中提出的長期承諾，我們將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。我們對台灣的承諾堅若磐石，這對於維持海峽兩岸和整個區域的和平穩定有貢獻」。

美國總統拜登上台，未來美中台關係發展各方關注，行政院前院長江宜樺認同拜登新政府對台應會良善，但台灣看待美國善意有點天真，川普卸任前也只由國務卿龐培歐提出台灣要扮演自由中國的角色，還是沒表態支持台灣加入國際組織，拜登任內更看不出有這樣操作可能性。

TVBS與長風基金會昨合辦「拜登就職新風雲」國際論壇，邀請江宜樺、蘇起、蘇宏達解析美國總統拜登外交策士、哈佛大學甘迺迪學院創始院長艾利森對未來美中台關係的預測。

江宜樺提到，拜登不會完全追隨前一任民主黨總統歐巴馬的政策，是否可能創造出一個有別於川普及歐巴馬的拜登主義，可以再觀察兩年。

江宜樺認為，馬政府執政時的方案，既非「一國兩制」也不是美中的「一中政策」，是現在已被踩爛的「一中各表」。前年開始蔡政府將它等同於「一國兩制」，蔡政府自己斷了這一條路，如果大家都不要「一中各表」，只好冷靜尋找別的答案。

另外，蔡政府是否可能接受日本核食換取加入CPTPP？江宜樺認為可能性非常大，雖然蔡政府表明不會接受，但就跟萊豬一樣，可能瞬間就開放，問題在開放是否就可加入CPTPP？

台灣 美國 拜登

上一則

呂秀蓮：後小英時代 柯文哲敲響第一聲

下一則

AZ疫苗供貨不如預期 台灣拉警報

延伸閱讀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案
拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟

拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟
拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29
蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。（記者許正宏／攝影）

重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院

2021-01-20 03:10
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…