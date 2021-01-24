江宜樺談美台關係 「台灣看待美國善意有點天真」

「拜登就職新風雲」論壇，主持人為趙少康（右起），與談人包含長風基金會董事長江宜樺、前國安會祕書長蘇起及台大政治系教授蘇宏達。（圖：TVBS提供）

美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日發聲明表示，美國注意到並關切中國大陸正意圖威嚇鄰國的模式，包括台灣 。「我們呼籲北京停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而是與台灣民選代表進行有意義的對話」。

聲明指出，「美國將與印太地區的盟友和盟邦站在一起，推進我們共同擁有的繁榮、安全和價值，包括與民主的台灣深化關係。美國將在符合台灣人民的期望與最佳利益下，繼續支持和平解決兩岸議題。美國維持其在三個公報、台灣關係法和六大保證中提出的長期承諾，我們將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。我們對台灣的承諾堅若磐石，這對於維持海峽兩岸和整個區域的和平穩定有貢獻」。

美國總統拜登 上台，未來美中台關係發展各方關注，行政院前院長江宜樺認同拜登新政府對台應會良善，但台灣看待美國善意有點天真，川普卸任前也只由國務卿龐培歐提出台灣要扮演自由中國的角色，還是沒表態支持台灣加入國際組織，拜登任內更看不出有這樣操作可能性。

TVBS與長風基金會昨合辦「拜登就職新風雲」國際論壇，邀請江宜樺、蘇起、蘇宏達解析美國總統拜登外交策士、哈佛大學甘迺迪學院創始院長艾利森對未來美中台關係的預測。

江宜樺提到，拜登不會完全追隨前一任民主黨總統歐巴馬的政策，是否可能創造出一個有別於川普及歐巴馬的拜登主義，可以再觀察兩年。

江宜樺認為，馬政府執政時的方案，既非「一國兩制」也不是美中的「一中政策」，是現在已被踩爛的「一中各表」。前年開始蔡政府將它等同於「一國兩制」，蔡政府自己斷了這一條路，如果大家都不要「一中各表」，只好冷靜尋找別的答案。

另外，蔡政府是否可能接受日本核食換取加入CPTPP？江宜樺認為可能性非常大，雖然蔡政府表明不會接受，但就跟萊豬一樣，可能瞬間就開放，問題在開放是否就可加入CPTPP？