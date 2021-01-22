拜登就職 藍籲沙盤推演美兩岸政策

駐美代表蕭美琴受邀出席就職典禮。(取材自臉書)

台駐美代表蕭美琴獲邀出席美國 新任總統拜登 、副總統賀錦麗就職典禮，蔡英文總統與外交部都表達祝賀，並希望未來更深化台美關係；外交部前部長程建人表示，朝野應好好閱讀拜登的就職演說，重點放在台灣 如何繼續加強和美方關係。

蔡英文總統祝賀拜登總統帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，亦期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續增進兩國人民福祉及友誼、持續深化合作夥伴關係。

國民黨主席江啟臣提醒，拜登剛上任，應會先著重防疫、經濟、種族等內政，蔡政府國安高層應先沙盤推演拜登新政府上台後，美方對東亞局勢與兩岸關係會有怎樣著墨，對外政策與兩岸關係上會不會跟過去有所不同，台美關係應回到務實、實質與永續。

國安高層：美亞洲布局不致重置

國安高層表示，觀察拜登新政府的國安團隊核心與亞洲戰略布局，從人事、政策兩大面向分析，拜登政府對亞洲戰略重要性將提升，不至於「重置（Reset）」，且美國的亞洲政策具延續性，也將延續對台灣的承諾。

蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，民進黨視為外交重大突破，民進黨國際部主任、立委羅致政表示，蕭美琴是1979年台美斷交以來，第一位收到美國政府正式邀請參與美國總統就職典禮的駐美代表。

政府涉外人士表示，上周獲得美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）的邀請函，由於JCCIC隸屬國會，目前參眾兩院皆由民主黨主導，蕭美琴獲邀出席就職典禮，傳達出的意義是美國新政府持續支持民主台灣。

不過程建人說，過去向對方要邀請函都不是問題，且有不同的管道拿，一拿就是十幾份，很多立委都參加過；駐美前代表沈呂巡也說，他擔任駐美副代表時，和駐美代表程建人參加過小布希的就職典禮。