過境美國限制多…當年李登輝穿睡衣接見美官員抗議

圖為2000年5月2日，當時總統李登輝頒授大綬景新星勳章給美國在台協會前理事主席白樂崎，並舉杯向其道賀。（本報資料照片）

美國 國務卿龐培歐宣布解除美台交往限制，也喚起民眾對中華民國元首過境美國的許多回憶，其中，最常被人提到的一段，應是前總統李登輝在1994年故意穿睡衣、拖鞋，還拒絕下機，以示抗議的一幕。

台美1979年斷交後，美方官員就不得在聯邦政府辦公室接見台灣 代表。比起台灣對美國在台協會（AIT）官員的禮遇，甚至總統府也常任由他們進出，台官方人員不免私下抱怨這種「不公平對待」。

前副總呂秀蓮2016年出版「非典型副總統」一書，就整理李登輝、陳水扁等人「過境美國甘苦談」。第一位以中華民國總統身分「登陸美國」的是李登輝，1994年參加哥斯大黎加總統就職典禮，但美國只同意專機在夏威夷機場加油，人員只能待在軍用機場貴賓室，李登輝因此拒絕下機，以示抗議，還故意穿睡衣、拖鞋，在專機上接見當時AIT理事主席白樂崎。

1995年，美國會要求柯林頓總統同意李登輝返母校康乃爾大學演講，引中國抗議，從此中華民國現任總統只能「過境」美國。

2015年，蔡英文 以民進黨總統參選人身分前往華府，先拜訪美國國會，隨後拜會行政部門，但依美方要求無法公開。她在「英派」一書透露對媒體「有著一些歉疚感」，但這也是「外交工作的兩難」。

當年6月4日，蔡英文以總統參選人的身分進入美國國務院，可謂前所未有的創舉。而當記者追問訪美規格是否提高，她一時之間想不太出來如何回答，但隨後就說：「一個簡單的事實，就是我走進去了！」