我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

過境美國限制多…當年李登輝穿睡衣接見美官員抗議

記者林河名／台北11日電
圖為2000年5月2日，當時總統李登輝頒授大綬景新星勳章給美國在台協會前理事主席白樂崎，並舉杯向其道賀。（本報資料照片）
圖為2000年5月2日，當時總統李登輝頒授大綬景新星勳章給美國在台協會前理事主席白樂崎，並舉杯向其道賀。（本報資料照片）

美國國務卿龐培歐宣布解除美台交往限制，也喚起民眾對中華民國元首過境美國的許多回憶，其中，最常被人提到的一段，應是前總統李登輝在1994年故意穿睡衣、拖鞋，還拒絕下機，以示抗議的一幕。

台美1979年斷交後，美方官員就不得在聯邦政府辦公室接見台灣代表。比起台灣對美國在台協會（AIT）官員的禮遇，甚至總統府也常任由他們進出，台官方人員不免私下抱怨這種「不公平對待」。

前副總呂秀蓮2016年出版「非典型副總統」一書，就整理李登輝、陳水扁等人「過境美國甘苦談」。第一位以中華民國總統身分「登陸美國」的是李登輝，1994年參加哥斯大黎加總統就職典禮，但美國只同意專機在夏威夷機場加油，人員只能待在軍用機場貴賓室，李登輝因此拒絕下機，以示抗議，還故意穿睡衣、拖鞋，在專機上接見當時AIT理事主席白樂崎。

1995年，美國會要求柯林頓總統同意李登輝返母校康乃爾大學演講，引中國抗議，從此中華民國現任總統只能「過境」美國。

2015年，蔡英文以民進黨總統參選人身分前往華府，先拜訪美國國會，隨後拜會行政部門，但依美方要求無法公開。她在「英派」一書透露對媒體「有著一些歉疚感」，但這也是「外交工作的兩難」。

當年6月4日，蔡英文以總統參選人的身分進入美國國務院，可謂前所未有的創舉。而當記者追問訪美規格是否提高，她一時之間想不太出來如何回答，但隨後就說：「一個簡單的事實，就是我走進去了！」

美國 台灣 蔡英文

上一則

新聞評論／挑戰游錫堃障礙 蘇貞昌要「闖三關」

下一則

陸官媒警告：若龐培歐訪台 解放軍機將飛臨台灣上空

延伸閱讀

7天逾2萬死…美國新冠病歿數 1月恐最高

7天逾2萬死…美國新冠病歿數 1月恐最高
美台取消交往限制 薛瑞福：符合現實 早該如此

美台取消交往限制 薛瑞福：符合現實 早該如此
當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制
馬英九稱克拉芙特訪台無用 綠反指馬2009也接見波頓

馬英九稱克拉芙特訪台無用 綠反指馬2009也接見波頓

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析