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綠雙標？藍：陳菊也曾當面向AIT嗆美牛

記者劉宛琳／台北18日電
陳菊（右）2012年也曾突如其來對時任AIT處長司徒文（左）大談美牛爭議。(本報資料照片)
陳菊（右）2012年也曾突如其來對時任AIT處長司徒文（左）大談美牛爭議。(本報資料照片)

台中市長盧秀燕挨行政院批「突襲」AIT，民進黨發言人謝佩芬也用「設局」等語批評國民黨。不過國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨過去也針對瘦肉精對AIT處長當面嗆聲，怎麼換位置就換了腦袋，根本是兩套標準。

黃子哲說，2012年3月22日在高雄市立歷史博物館有一場「美國夢．留學情-台灣人的美國留學故事展」特展，這場原本應該聚焦在台美留學教育交流的場合，但時任民進黨代理主席、同時也是高雄市長的陳菊，卻突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。陳菊致詞時強調，含瘦肉精萊克多巴胺的美國牛肉爭議，是反映出台灣是民主多元的社會，台灣對美國依然友善，沒有反美的問題。

黃子哲表示，這次酈英傑拜會盧秀燕，心裡多少有底盧秀燕可能談的議題，若按照民進黨的標準或邏輯，盧秀燕的發言算是突襲，那陳菊在教育展談不相干的瘦肉精，不就是聲東擊西、暗箭傷人、還是算陰險狡詐？民進黨是只剩金魚腦短暫的記憶，還是害怕想起，亦或只會故意耍兩套標準的爛招？

黃子哲說，在與盧秀燕會面後，AIT發聲明，民進黨見機不失，立即見縫插針，挑撥國民黨與美方的關係。但別忘了，2012年前白宮亞太主管葛林對民進黨說的話更狠更重，他說民進黨不顧台美承諾，一再炒作美牛議題，恐將破壞民進黨與美方關係，因為「美國會記住這筆帳」。

黃子哲說，但這就讓民進黨與美方間關係自此決裂了？對萊牛的立場退縮了？看看當時的民進黨立委蕭美琴說，所有外交經貿問題都具延續性，雙邊關係不會因為單一事件而大幅倒退，民進黨也不可能因美方壓力而背離台灣主流民意。所以國民黨也與當年的民進黨一樣，盧秀燕市長同樣只是忠實反映台中市民反萊豬的意見。

他說，儘管盧秀燕與AIT在此事件上有些歧見，但國民黨反的是萊豬，不是美豬，更不可能去反美，國民黨依舊相當珍視與美方的友好關係。

民進黨 國民黨 美國

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