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開放核食？ 馬轟蔡政府製造麻煩 蘇強調食安第一

台灣新聞組╱台北12日電
針對開放核食一事，行政院長蘇貞昌（左）不置可否，只強調「食安第一」，呼籲民眾放心。（記者陳正興／攝影）
針對開放核食一事，行政院長蘇貞昌（左）不置可否，只強調「食安第一」，呼籲民眾放心。（記者陳正興／攝影）

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦前往日本台灣交流協會代表官邸餐敘，引發議論。前國安高層人士說，馬政府時期主導美牛、核食議題的就是國安會秘書長，經濟部是主要承攬業務的行政機關，顧立雄代表蔡總統意旨、王美花主責業務執行，兩人與日本代表餐會若避談核食議題，反而啟人疑竇。

對於蔡政府是否開放日本核食？前總統馬英九昨說，萊豬的事情鬧得沸沸揚揚，蔡政府應該慎重考慮，是不是還要再製造更多的麻煩？到目前為止，蔡政府知不知道民意是什麼，雖反核食的公投效力已經告一段落，但民眾現在對於開放日本核食仍有相當大的疑慮。

此外，行政院長蘇貞昌對於是否能保證「不開放核食」一事，不置可否，僅重申「食安第一」，呼籲民眾放心。

前國安人士說，顧立雄身為國安會秘書長，背後就是代表蔡英文總統，由於近日正值核食議題沸沸揚揚，自然會引起聯想；國安會秘書長的政治象徵比外交部長還強烈，在宴會曝光後，顧立雄有必要說明餐敘內容。

黨政人士說，依涉外社交慣例，餐桌上不談政治，主要是聽聽對方的想法；重點是顧、王的身分象徵性，正常社交後是否會「正式拜訪」並傳達高層訊息，才是未來觀察的關鍵。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，顧立雄與王美花與日本代表應為閒話家常，外界不宜過度揣測。政府現在深陷萊豬議題，不至於笨到此時重啟開放日本福島食品；顧、王身為高階政務官，和日方代表交流，有助於雙方未來在任何議題的溝通。

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