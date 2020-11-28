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紐約辦事處又1人確診 11外館傳疫情 吳釗燮發文打氣

台灣新聞組／台北28日電
外館人員頻傳疫情，外交部長吳釗燮在外交部臉書貼長信為外交人員打氣。（本報資料照片）
外館人員頻傳疫情，外交部長吳釗燮在外交部臉書貼長信為外交人員打氣。（本報資料照片）

台灣駐外館處人員再添兩例新冠肺炎確診，外交部發言人歐江安昨天表示，駐瓜地馬拉大使館一名人員25日確診，駐紐約辦事處一名人員26日確診，紐約辦事處已暫停領務臨櫃服務，除緊急特殊個案外，僅受理郵寄申請案，解除日期另行通知。

多個台灣駐外館處有外交人員確診新冠肺炎，外交部長吳釗燮昨日深夜在外交部臉書貼了一封長信給外交人員，吳釗燮表示，得知外交人員確診或必須隔離的消息，他做為部長，心情比大家更沉重，在防疫上外交部本部是外館人員的後盾，他希望海內外國人這段時間能多體諒，也可以不吝幫各地的外館人員打氣。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨透露，指揮中心昨早已與駐美代表處進行視訊會議，參與者包括蕭美琴、疾管署長周志浩、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳與其他防疫醫師等，由指揮中心提供衛教簡報，駐美處也簡報防疫措施，這是指揮中心第一次針對駐外館處進行視訊防疫協助。

目前有外交人員確診的11外館有美國、法國、波蘭、比利時、匈牙利、瑞士、希臘、土耳其、宏都拉斯、瓜地馬拉和俄羅斯。

防疫 台灣 紐約

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