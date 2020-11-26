台學者施正屏 被陸控間諜罪判刑4年

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨證實，台師大前副教授施正屏已被安徽省馬鞍山市中級人民法院依間諜罪判處四年徒刑。(取材自央視)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨證實，台師大前副教授施正屏已被安徽省馬鞍山市中級人民法院依間諜 罪判處四年徒刑，剝奪政治權利兩年，並處沒收個人財產。此外，陸方昨也首度證實，正在制定台獨頑固分子清單。

對此，陸委會昨批大陸，認為這是對台灣 人民恫嚇、政治操作；陸方刻意汙名化兩岸正常學術交流，嚴重破壞兩岸關係，對此予以嚴厲譴責。

陸委會批恫嚇台灣人民

大陸央視10月13日報導施正屏接受台灣國安局人員周德益（真名為周勝裕）對大陸蒐集情報，已被逮捕。施正屏當時在央視鏡頭前表示，周要求他多蒐集以北京 為主、上海社科院等較高層級的兩岸關係材料。他因此收到幾萬到十幾萬元不等的費用，利用自己專業知識主動為台灣國安局撰寫報告，並將赴台的大陸學者專家介紹給周德益。

據央視報導，從2005年到2018年，施正屏先後30多次以台灣學者身分到大陸搜集情報，內容涉政治經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，透過公開套取打探、刺探、金錢收買、物質利誘等手段獲取一帶一路、亞太戰略等方面資料和內容，期間共領取間諜經費160萬台幣(約5.6萬美元)。

至於台獨頑固分子清單，朱鳳蓮指出，極少數台獨頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍。大陸將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲台獨頑固分子及其金主等主要支持者。

有記者問：「大陸何時會公布台獨頑固分子清單？有媒體點名蘇貞昌在清單上，但蘇稱其聲望會越打越高。大陸提這個清單用意是什麼？」朱鳳蓮回應，極少數台獨頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，「這筆帳是一定會清算的」。