尊重美選結果 蔡英文：爭取主流民意挺台

民進黨中常會4日開會，正值美選開票，蔡英文總統說，尊重美國人民最後選擇。(記者曾學仁／攝影)

美國總統選舉戰況膠著，台灣 也緊盯開票 結果。蔡英文總統昨天在民進黨中常會表示，做為民主國家，很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇，當然會全力爭取美國主流民意的支持；現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，政府會持續深化支持趨勢。

民進黨昨天中常會開會時，正值美國總統大選 開票，許多中常委都「心有旁騖」，不時滑動手機關心開票，蔡英文一度示意要大家專心一點；但會中，她也忍不住詢問「現在開票進度如何？」

中常委蔡易餘及黃承國開會時還戴著美國總統川普的口罩，蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼戴川普的口罩？」

蔡英文表示，大家都很關心美國大選，長期以來，無論執政或在野，民進黨與美國兩黨都有交往的經驗；過去一段時間，美國國會通過台灣旅行法、亞洲再保證倡議法等諸多友台法案，甚至前陣子參議院過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美BTA（雙邊貿易協定），這些台美關係的進展都需要跨黨派支持，顯示支持台灣是美國的主流民意。

她也說，美國再次釋出對台軍售，這是2017年以來第十次軍售，軍售需要經過美國參眾兩院批准，說明台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持；這也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因選舉的結果而改變。兩黨國會席次或許會有些變化，但只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。

民進黨立委蔡適應說，情勢仍不明朗時，呼籲政府不要過早表態，但無論是川普連任或白登勝選，台美良好關係會繼續下去。國民黨立委馬文君說，美國政壇選後可能持續動盪，社會需要時間彌平，對台灣的變局可能比想像更猛烈。

經濟部長王美花說，台美BTA及供應鏈轉移趨勢等，無論誰當選都不會改變，目前有些經貿接觸的機制本就持續跟美方洽商，在適當時機就會宣布。