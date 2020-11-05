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黑白集／戰機變「危機」 忍看飛行員賭命?

黑白集
空軍第七聯隊台東志航基地編號5261的F-5E單座戰機10月29日墜海，飛官殉職。圖為軍事迷日前捕捉拍攝到飛行起降情形。（圖：陳姓航空迷提供）
空軍第七聯隊台東志航基地編號5261的F-5E單座戰機10月29日墜海，飛官殉職。圖為軍事迷日前捕捉拍攝到飛行起降情形。（圖：陳姓航空迷提供）

F-5E戰鬥機墜海，罹難飛官朱冠甍的母親控訴，兒子說「F-5早晚要出問題」，「他明知F-5零件破舊，已可丟在廢棄場，竟還每天承受壓力」。軍方在立院證實，向原廠買不到零附件，卻又說有「多元管道」採購，供補無虞。空軍的多元管道，難道是中古零件的「刣肉場」嗎？

空軍2016年起兩度透過美軍，向原廠申購百餘項機隊所需零附件，均未獲回覆。美軍十年前即已評估，F-5E機身結構有飛安疑慮；但蔡政府決定延役，卻未如美方建議投入大量維修經費，更未考慮零件供應中斷問題；一再失事後，竟還讓「危機」繼續捍衛國土。

國防部長嚴德發說，F-5E仍在壽限內，只要妥善就可執勤。官話似是而非，就算未逾壽期，但零件斷供，替代措施便是風險所在。空軍聲稱有多元管道，其時效與品質缺乏保證，等於把飛行員丟給俄羅斯輪盤賭命。

祖父級戰機不是古蹟，以舊補舊，無異穿上國王新衣。空軍辯稱戰機有定期保修，朱媽媽反問，「你車子壞了，零件沒得換，還敢冒險再開出去嗎？空軍是仗著後面還有別的飛行員？」一語點破軍方自欺欺人。

老戰機沒黑盒子，政府卻有無盡的國防布、大內宣，把真相活埋在死後哀榮下。還有良心的人，忍心看著別人家孩子繼續被送進空中棺材裡？

國防部 古蹟 俄羅斯

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